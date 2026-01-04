La "batalla" de las hamburguesas llega a Xàbia

La hamburguesa es cruda sociología. En Dénia, la ciudad creativa de la gastronomía, se han echado las manos a la cabeza con el Burger King que ha abierto en plena calle Marqués de Campo. El toque creativo de la hamburguesa está en la lámina de pepinillo. El progreso es, a veces, indigesto.

Mientras, en Xàbia, la cosa tiene más miga. Casi alcanza dimensión geopolítica. La franquicia americana, el McDonald's, estaba a sus anchas. No tenía competencia (los restaurantes de hamburguesas gourmet juegan en otra división). Los jóvenes que trasnochan y que salen cuando asoma el sol de la discoteca de enfrente, el Molí Blanc, son clientes fijos. La noche da hambre. En dos bocados se zampan la hamburguesa.

Pero ahora ha llegado la competencia, la hamburguesa "china". Justo al lado de la franquicia de la "M" gigante y amarilla, en una esquina de una nave comercial, ha abierto un nuevo restaurante de comida rápida. Es más picante. Tiene un toque oriental. Ofrece en el menú hamburguesas con pimienta de Fujian o de piña asada. Los propietarios han colocado en enormes letras el anuncio de "Burger casera". Sí, han mezclado idiomas: "burger" en inglés y "casera" en castellano.

La bulliciosa y trasnochadora tropa

Es evidente que estos dos restaurantes van a competir cara a cara (cada uno a un lado de la calle) por darle el mordisco más grande al segmento hostelero de la comida rápida. Los jóvenes, tras la noche de farra, pueden elegir entre hincarle el diente a lo clásico o a lo exótico. McDonald's versus Niam Niam Pollo (así se llama el nuevo restaurante). Y esa "batalla" de la hamburguesa se libra con una bulliciosa y trasnochadora tropa que se resiste a retirarse con el estómago vacío.

Esta "batallita" puede parecer anecdótica, pero también revela por dónde van los tiros de la gastronomía en la Marina Alta. Abre una conocida franquicia de hamburguesas en Marqués de Campo (el histórico bulevar se contagia de la misma fiebre que borra la singularidad de las ciudades) y en Xàbia la hamburguesa china le planta cara al imperio.