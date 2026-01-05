Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monges i mongetes: la pluja i els Reis omplin el centre comercial d'Ondara

Les famílies celebren la festa sota sostre: l'arribada dels Mags d'Orient té un cert aire de clausura a la Marina Alta

Dues religioses en la secció de llepolies del centre comercial d'Ondara

Dues religioses en la secció de llepolies del centre comercial d'Ondara / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Ondara

Els Reis Mags han canviat els camells per la mula Francis. Francis és el nom de la tossuda borrasca. No dona treva. Pluja contumaç. Fred. Les hores prèvies a l'arribada amb impermeables i paraigües de Melcior, Gaspar i Baltasar (les cavalcades s'han suspés) tenen un cert aire de clausura a la Marina Alta. La pluja exerceix un poderós efecte: tots busquen l’aixopluc del centre comercial d'Ondara. Oci i compres sota sostre. I tots és tots.

Monges i mongetes: la insòlita imatge de la vespra de Reis al centre comercial d'Ondara

Monges i mongetes: la insòlita imatge de la vespra de Reis al centre comercial d'Ondara / Levante-EMV

En el centre comercial, el temple del consumisme, s'han vist hui imatges un punt insòlites: monges i mongetes. Els confits conventuals eren la glòria. Ara s'imposen les llepolies (el dimoni del sucre). Ningú es resisteix a la dacsa i santa devoció de les mongetes. La Marina Alta viu una vespra de Reis de núvols i ruixats. El Nadal més passat per aigua dels últims anys transforma els hàbits.

Aquestes religioses estan en tot. Endolciran la visita dels menuts a les esglésies que aquesta vesprada i nit visitaran els Mags d'Orient.

