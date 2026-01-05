Vaivén
Monges i mongetes: la pluja i els Reis omplin el centre comercial d'Ondara
Les famílies celebren la festa sota sostre: l'arribada dels Mags d'Orient té un cert aire de clausura a la Marina Alta
Els Reis Mags han canviat els camells per la mula Francis. Francis és el nom de la tossuda borrasca. No dona treva. Pluja contumaç. Fred. Les hores prèvies a l'arribada amb impermeables i paraigües de Melcior, Gaspar i Baltasar (les cavalcades s'han suspés) tenen un cert aire de clausura a la Marina Alta. La pluja exerceix un poderós efecte: tots busquen l’aixopluc del centre comercial d'Ondara. Oci i compres sota sostre. I tots és tots.
En el centre comercial, el temple del consumisme, s'han vist hui imatges un punt insòlites: monges i mongetes. Els confits conventuals eren la glòria. Ara s'imposen les llepolies (el dimoni del sucre). Ningú es resisteix a la dacsa i santa devoció de les mongetes. La Marina Alta viu una vespra de Reis de núvols i ruixats. El Nadal més passat per aigua dels últims anys transforma els hàbits.
Aquestes religioses estan en tot. Endolciran la visita dels menuts a les esglésies que aquesta vesprada i nit visitaran els Mags d'Orient.
