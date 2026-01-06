Sorteo del Niño
La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
No sabían si guardarse de bote los 120 euros de la pedrea del sorteo de Navidad o comprar décimos para el sorteo de hoy; hicieron lo segundo y han ganado 200.000 euros
"Somos amigos y hemos llegado de muchos lugares, de Alicante, de Venezuela, de Argentina..., nos une también que todos nos sentimos de Dénia"
La amistad tiene premio. Diez compañeros de trabajo en Dénia (empleados de la empresa de informática Fernando Moll) tenían un dilema. En el sorteo de Navidad rascaron una pedrea de 120 euros. No sabían si guardar el dinero de bote o si comprar décimos para el niño. Y ayer, a última hora, David, uno de estos diez amigos, acudió a la administración de la calle Estrella de Dénia y le dijo a la lotera, Cristina Ivars, que le diera seis décimos. Dejó a elección de Cristina los números. ¡Y premio! Uno de los décimos es el 06703, agraciado con el primer premio del sorteo de hoy de la lotería del Niño. Los diez amigos se reparten 200.000 euros.
"Nos vienen a todos genial", ha afirmado Emilse. "Nos une la amistad y, aunque venimos todos de lugares muy distintos, nos consideramos de Dénia". A la administración han acudido Emilse, que es de Argentina; Aurora, de Venezuela, y David, de San Isidro (Alicante). Tienen una excelente amistad. Emilse estaba viendo el sorteo. Ha sido ella la que, eufórica, ha llamado a sus compañeros y les ha dado la buena nueva. No se lo creían. Le ha costado convencerlos.
"¿Que qué voy a hacer? Pues pagar alguna deuda y empezar el año mucha alegría", ha afirmado Aurora.
"Limpiaré deudas y, si me llega, daré la entrada de un coche", ha dicho David.
Administración fundada en 1968
Han brindado con los responsable de la administración. Cristina ha recordado que fueron sus abuelos los que en 1968 abrieron esta administración de loterías que también es papelería (la Papelería Oeste). Han dado premios importantes. Les faltaba, quizá, dar un primer premio en uno de los sorteos de Navidad. Y ha llegado el del Niño. Cristina estaba contentísima de haber llevado la suerte a estos diez amigos, a diez trabajadores humildes a los que el dinero les viene de perlas. La empresa, como todas las de Dénia, es multicultural. Y en ese crisol de culturas ha surgido una muy buena amistad. La amistad en Dénia tiene premio.
