Jaque en Dénia a los clubes de fumadores que son presuntas tapaderas de venta de marihuana y hachís

Jaque a los clubes de fumadores de cannabis que son presuntas tapaderas de venta de droga. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a cuatro personas de edades comprendidas entre los 23 y 34 años de edad por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los agentes han desmantelado una asociación cannábica donde se estaba vendiendo marihuana y hachís de forma indiscriminada a socios y no socios bajo la apariencia de una actividad legal.

Las primeras pesquisas se orientaron a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado.

Se trata de la quinta operación en los últimos meses llevada a cabo por la Policía Nacional en Dénia contra este tipo de asociaciones de cannabis que han incumplido los preceptos legales para lo que fueron constituidas. Los agentes pudieron constatar que esta asociación se había convertido en un punto de venta al menudeo de droga, donde consumidores entraban, compraban y se llevaban del local las sustancias adquiridas, evidenciando así tras las vigilancias realizadas, la comisión por parte de los vendedores, que su único fin era el tráfico de estas sustancias.

Entrada y registro

Finalmente, se llevó a cabo la entrada y registro del establecimiento tras ser autorizada por mandamiento judicial para proceder a la aprehensión de las sustancias estupefacientes que resultasen halladas en el interior, así como para la detención de las personas responsables de la actividad ilícita desarrollada en el mismo.

En un espacio reservado del local, los investigadores encontraron unas taquillas donde los clientes guardaban bajo llave además de marihuana, otras sustancias estupefacientes como hachís o polen, las cuales estaban a su disposición y fuera de todo el control pertinente.

En la entrada y registro del local colaboraron agentes de la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana y la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, donde se intervinieron un total de 2.609 gramos de marihuana, 157 gramos de polen, 42 gramos de hachís, 38 cigarros tipo “porro” y 845 euros en efectivo.

Los detenidos, de edades comprendidas entre los 23 y 34 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Dénia.

Asociaciones de cannabis o CSC

La proliferación no sólo en Denia sino en toda la provincia de estas asociaciones denominadas “Asociaciones de cannabis o CSC” asociaciones constituidas legalmente y sin ánimo de lucro que autoabastecen y distribuyen cannabis entre sus socios, todos ellos mayores de edad, con una finalidad lúdica o terapéutica, reduciendo así los daños sociales. Aprovechando la falta de legislación específica que regule este tipo de asociaciones y al amparo de una regulación ambigua, esta actividad ha evolucionado hacia un tipo de “asociación” en las que se suministra sustancia estupefaciente a discreción y sin que exista control alguno sobre la actividad que se realiza tanto en el interior como en el exterior del local.

Alguna de estas asociaciones, terminan incumpliendo las reglas de funcionamiento, convirtiéndose en meros puntos de adquisición de sustancia estupefaciente al menudeo, negocio muy lucrativo y ajeno totalmente a los principios fundacionales que dieron lugar a su creación, donde los consumidores entran, compran y se llevan del local las sustancias estupefacientes adquiridas, desconociendo el uso posterior que se le va a dar, evidenciando así la comisión por parte de los vendedores y regentes del local de delitos de tráfico de drogas.