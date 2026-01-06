Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Negro inicio de año en las carreteras de la Marina Alta: un motorista de Xàbia de 64 años está muy grave

El hombre se estrelló la mañana de Año Nuevo y tuvo que ser evacuado en el helicóptero medicalizado

Los bomberos pidieron prudencia tras acudir el fin de semana a tres graves accidentes, el más aparatoso el de la colisión de un coche y un autobús en Benissa

Alfons Padilla

Redacción Levante-EMV

Xàbia

Negro inicio de año en las carreteras de la Marina Alta. Los bomberos del Consorcio de Alicante pidieron en sus redes prudencia en el final de las vacaciones de Navidad tras acudir este pasado fin de semana a tres graves accidentes de tráfico, dos de ellos ocurridos en la N-332. El más aparatoso fue el que se produjo el sábado, a primera hora, al colisionar un coche y un autobús en el kilómetro 174 de la N-332, en el término municipal de Benissa. El choque fue tremendo. Dos personas resultaron heridas de consideración, un hombre de 31 años y una chica de 23. Las intensas lluvias de estos últimos días agravaron el riesgo en las carreteras.

No obstante, el accidente más grave tuvo lugar la mañana del 1 de enero en la carretera de les Cansalades de Xàbia. Un motorista de 64 años se salió de la vía y resultó herido de extrema gravedad. El accidente ocurrió sobre las 11 de la mañana. Acudieron la Policía Local, la Guardia Civil y un equipo médico del SAMU, que reclamó el helicóptero medicalizado dado que el motorista sufría lesiones críticas. El helicóptero trasladó al herido, que es vecino de Xàbia, al hospital general de Alicante, donde permanece ingresado en la UCI.

