De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia

De las balas (los cartuchos de perdigones) a los balidos. Cambia para bien el paisaje del Montgó. En el campo de tiro de Xàbia ya no retumbarán los escopetazos. El ayuntamiento ha dado de baja la actividad del tiro. Y ahora, en este terreno de 200.000 metros cuadrados que está en pleno parque natural, no se escuchan disparos, sino dulces balidos.

Tomás Llull y El Housin son los pastores que guían un rebaño de cien cabras. Son las primeras que pasturan en estos pastos en los que abunda el hinojo. La cabaña de cabras del Montgó llegará a las 250. Y ramonearán por toda la Plana (partida del Montgó). "Limpiarán" la interfaz urbano-forestal. En esta partida hay numerosas "casitas" rurales. Las cabras reducirán la densidad de matorrales. Previenen incendios y mejoran el paisaje.

Además, introducirlas en el Montgó supone un espaldarazo a la ganadería tradicional y ecológica. Este rebaño ha paseado por la Marina Alta. Ha estado en Segària, en el Verger, en Dénia, en la Vall d'Ebo y en Fageca (este último pueblo pertenece ya al Comtat). Son cabras salvadoras. Tomás Llull se quejaba esta mañana de la burocracia y el papeleo, el gran obstáculo al que se enfrenta la ganadería. Las engorrosas normativas son un muro.

Las cabras vuelven al Montgó. La iniciativa la han impulsado el Ayuntamiento de Xàbia y la Xarxa Agrícola de Creama. Participa, claro, el parque natural del Montgó. Agustí Espí, técnico de la Xarxa Agrícola, y Toni Pellicer, del parque natural, han explicado que los animales no pasturan a sus anchas. Hay zonas, las de las microrreservas de flora, las que atesoran la flora protegida (el Montgó es una gran reserva de biodiversidad y botánica), en las que no entrarán las cabras. De momento, el rebaño pacerá en los terrenos del antiguo campo de tiro y en la partida de la Plana. Es el principio. La gestión forestal sostenible pasa por dar pasto a la ganadería.

Alfons Padilla

El concejal de Medio Ambiente y de Creama, Juanlu Cardona, ha explicado que los corrales (carpas) se montarán en esta parcela donde hasta hace unos años los cazadores afinaban la puntería. Las primeras cien cabras del rebaño de más de 250 llegaron el 1 de enero. El año ha comenzado con un nuevo paisaje en el Montgó. Ver a las cabras triscar por la montaña es un gozo. Agustí Espí ha destacado que el ayuntamiento, en lugar de contratar a una brigada forestal, ha optado por dar oxígeno a la ganadería tradicional. Los pastores y sus cabras permanecerán 6 meses en el Montgó. Lo deseable es que el contrato se renueve.

Las cabras ya pasturan en la partida de la Plana del Montgó / A. P. F.

"Estoy muy orgullosa de esta iniciativa. Lo primero que busca es la seguridad. Las cabras previenen incendios", ha subrayado la alcaldesa, Rosa Cardona.

Permisos "al Papa de Roma"

"Sí, es una faena dura, pero si te gusta tiras adelante. Trabajas sábados, domingos y festivos, pero estás al aire libre, en la montaña, en plena naturaleza", ha explicado Tomás Llull, que ha insistido en que la burocracia te pueden quitar la ilusión de dedicarte al pastoreo. Ha dicho que para lograr que las cabras pasturen en el Montgó casi le ha tocado pedir permiso "al Papa de Roma". La lírica bucólica y pastoril choca hoy con la áspera y prosaica administración, todo trámites y papeleos.

Los animales le tienen mucha afición al hinojo / A. P. F.

Otra de las bendiciones de esta iniciativa es la sacudirle los tiros para siempre al campo de tiro. Juanlu Cardona ha avanzado que el ayuntamiento está negociando con la conselleria que el edificio se rehabilite y se convierta en centro de interpretación del parque natural del Montgó. Esta montaña se ha liberado de un campo de tiro. Queda el otro, el que está en término de Dénia. Allí resuenan los disparos. En Xàbia, se escuchan los balidos; reconcilian con el mundo natural. Es la paz del monte.