Ibiza, a tiro
El intenso frío deja un horizonte transparente: la isla se divisa perfectamente desde el antiguo campo de tiro de la Plana del Montgó de Xàbia
El frío es higiénico. Lo limpia todo. También el horizonte. Ni una nube. Absoluta transparencia. La isla no es un sueño ni un espejismo. Tampoco una utopía. Está ahí. A tiro.
En estos días gélidos, basta con coger un poco de altura para divisar Ibiza. No se adivina su relieve. Se ve con asombrosa claridad.
La atalaya desde la que está tomada la imagen es la del antiguo campo de tiro de la Plana del Montgó de Xàbia.
La isla se halla a una distancia en línea recta de unos 85 kilómetros (desde el cabo de Sant Antoni). Cuando el cielo está tan límpido, las distancias parecen comprimirse. Ibiza está ahí mismo. Al alcance de la mano.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros