Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avería metroTemperaturas C. ValencianaDónde ha caído el NiñoTragedia en IndonesiaRebajas ValenciaPeatonalización Jorge JuanMujer sin hogar ValenciaProfesiones bajos salariosFran Rivera y Vito Quiles
instagramlinkedin

Ibiza, a tiro

El intenso frío deja un horizonte transparente: la isla se divisa perfectamente desde el antiguo campo de tiro de la Plana del Montgó de Xàbia

El perfil de Ibiza, observado desde el antiguo campo de tiro de Xàbia, en la Plana del Montgó

El perfil de Ibiza, observado desde el antiguo campo de tiro de Xàbia, en la Plana del Montgó / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El frío es higiénico. Lo limpia todo. También el horizonte. Ni una nube. Absoluta transparencia. La isla no es un sueño ni un espejismo. Tampoco una utopía. Está ahí. A tiro.

En estos días gélidos, basta con coger un poco de altura para divisar Ibiza. No se adivina su relieve. Se ve con asombrosa claridad.

La atalaya desde la que está tomada la imagen es la del antiguo campo de tiro de la Plana del Montgó de Xàbia.

La isla se halla a una distancia en línea recta de unos 85 kilómetros (desde el cabo de Sant Antoni). Cuando el cielo está tan límpido, las distancias parecen comprimirse. Ibiza está ahí mismo. Al alcance de la mano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents