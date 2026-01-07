Ibiza, a tiro

El frío es higiénico. Lo limpia todo. También el horizonte. Ni una nube. Absoluta transparencia. La isla no es un sueño ni un espejismo. Tampoco una utopía. Está ahí. A tiro.

En estos días gélidos, basta con coger un poco de altura para divisar Ibiza. No se adivina su relieve. Se ve con asombrosa claridad.

La atalaya desde la que está tomada la imagen es la del antiguo campo de tiro de la Plana del Montgó de Xàbia.

La isla se halla a una distancia en línea recta de unos 85 kilómetros (desde el cabo de Sant Antoni). Cuando el cielo está tan límpido, las distancias parecen comprimirse. Ibiza está ahí mismo. Al alcance de la mano.