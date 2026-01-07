Lluca, la Siberia de Xàbia, amanece hecha hielo

Hielo y escarcha. Los charcos de las lluvias de estos pasados días han amanecido congelados en la partida de Lluca. Esta partida se ha ganado merecidamente el apelativo de la Siberia de Xàbia. Hace un frío que pela. La inversión térmica, ese fenómeno que consiste en que una masa de aire frío se queda pegada al suelo, provoca que Lluca marque temperaturas bajo cero que se codean con las del gélido interior de la Marina Alta.

Esta madrugada, de hecho, el frío más helador se ha vivido en Castell de Castells, donde el termómetro ha marcado 3,9 grados bajo cero (datos de Avamet). Frío glacial. Pero Lluca no le ha ido a la zaga. Ha llegado a los 3º bajo cero (Meteoxàbia). Y eso que esta partida está próxima al mar, que siempre atempera. Pero la Marina Alta es de contrastes (también térmicos). Y esta partida de Xàbia es una pequeña Groenlandia, una "isla" de independencia térmica.

Los fragmentos de hielo de los charcos; al fondo, el Montgó, ya "encendido" por el sol / A. P. F.

Bajo cero también en la Vall d'Alcalà

El día es raso, soleado. Sin embargo, el sol, una bombilla brillante, pero tibia, no termina de caldear la mañana. Las primeras horas del día son frías, de abrigarse hasta las orejas. A mediodía, ya se notará el efecto reconfortante de los rayos del sol. Otros puntos del interior de la Marina Alta también han despertado bajo cero. En Beniaia, en la Vall d'Alcalà, el termómetro ha marcado 2,4º negativos.

Si la Navidad ha sido lluviosa a más no poder, ahora llega el crudo crudísimo invierno.