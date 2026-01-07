Referent de solidaritat: Interior distingirà Protecció Civil de Gata i Pedreguer per la seua ajuda durant la dana
Els 13 voluntaris i voluntàries varen participar en el dispositiu d’ajuda, seguretat i emergències a través de l’Operació Moncada
El Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya ha tingut a bé concedir el Distintiu Honorífic de participació en els dispositius d’emergència i seguretat per la dana 2024 als serveis voluntaris de protecció civil que participaren en tasques d’ajuda a les zones afectades de Castella-La Manxa, Andalusia i Comunitat Valenciana.
Entre els reconeguts per l’Ordre INT/1492/2025, de 17 de desembre de 2025, del Ministeri de l’Interior, figuren els 13 voluntaris i voluntàries del Servei Conjunt de Protecció Civil de Gata de Gorgos i Pedreguer que varen participar en el dispositiu d’ajuda, seguretat i emergències a través de l’Operació Moncada que va gestionar voluntaris de protecció civil de tot l’Estat Espanyol.
L’entrega a nivell local dels diplomes acreditatius del Distintiu Honorífic es farà als voluntaris en un acte públic del Servei Conjunt de Protecció Civil dins el primer trimestre del 2026.
Des de l’Ajuntament de Pedreguer s’ha donat l’enhorabona a tots i totes.
