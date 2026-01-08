¡Calienta, que sales!: Álex Coca sustituye a Del Pino en el Ayuntamiento de Calp

Álex Coca Malagón es futbolero a más no poder. Le va a tocar regatear. Y hacerlo en los maratonianos plenos de Calp, que son partido con prórroga y penaltis y muchas revisiones de VAR. Extenuantes. Un partido de fútbol, por duro que sea, es un paseo comparado con esos plenos que no acaban nunca.

Pero el primero, el extraordinario de este viernes en el que tomará posesión, será plácido. Una seda. Ya ha llegado la credencial de la junta electoral. Solo falta que Álex Coca prometa o jure el cargo de concejal.

Álex Coca formará parte del grupo municipal de Somos Calpe. Sustituye a Juan Manuel del Pino, quien dimitió antes de Navidad tras aprobar el gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) el presupuesto municipal. Del Pino era un jugador fogueado, un medio centro defensivo. La mano derecha (e izquierda) de la alcaldesa, Ana Sala. Llevaba la concejalía de Urbanismo. Gobernó siempre con Ana Sala. En la pasada legislatura, cuando la alcaldesa formaba parte del PP, Del Pino estaba en Ciudadanos.

Remodelación de gobierno

Su sustituto es otro perfil. Tiene 27 años. La alcaldesa tendrá que remodelar el gobierno local. Las concejalías que llevaba Del Pino eran de mucha tralla. Álex Coca es bisoño. Necesitará coger minutos. De momento, entra en la dinámica del equipo. Un pacto tripartito como el de Calp es una alineación compleja.