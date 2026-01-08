Del retrete a las playas: vuelve la sucia plaga de las toallitas en Xàbia

Parecía un misterio. No lo es. Parte de la culpa la tienen los vecinos que siguen tirando al váter las contaminantes e indestructibles toallitas húmedas. Pero también los fallos en la red de saneamiento están detrás de esta persistente contaminación. Ahora, tras el temporal y tras bajar el río Gorgos con caudal (desemboca junto al núcleo del puerto de Xàbia y en el inicio de la costa del Primer Muntanyar), las toallitas, esos residuos fibrosos y que se adhieren a las rocas, vuelven a ensuciar el litoral. Hay cientos de toallitas en las rocas de la Punta del Arenal (playa del Ministro). Da la impresión, al principio, que la espuma de las rocas resbala sobre la piedra tosca. Pero luego, al quedarse la mancha blanca, ya se ve claro que lo que permanece es un gurruño blanco y fibroso. Son las dichosas toallitas. Atascan las alcantarillas. Y, en Xàbia, llegan al mar y los temporales las devuelven a tierra. Quedan esparcidas por las playas.

Los residuos, en la roca sobre la que se alza la basa falsa romana en la Punta de l'Arenal / A. P. F.

No hay misterio, no. Esta nueva "oleada" de toallitas coincide con un vertido de aguas residuales en el cauce del río Gorgos. Este diario ya adelantó el martes que de una boca de alcantarilla mal cerrada (está en el lecho del río) manaba a borbollones agua negra, agua de las cloacas. Cuando llueve con cierta intensidad el agua de lluvia se mezcla con la del saneamiento. Tal es la presión que pueden llegar a saltar las tapas de hierro. Salen aguas negras y una masa informe de toallitas. Una barra de metal sella las alcantarillas que están dentro del río. Pero se sueltan. Las tapas tembletean y mana el agua sucia. El río arrastra estos nauseabundos caudales hasta el mar. Y llega toda una "marea" de residuos arrojados al retrete.

Itinerario claro: retrete, cloacas, el río, el mar y las playas

A los empleados de la limpieza les toca ahora repasar el litoral e ir desenganchando las toallitas que están pegadas a las rocas. El litoral de Xàbia, de natural bellísimo, está salpicado de residuos que han seguido un itinerario clarísimo: retrete, alcantarillas, el río, el mar y las playas. Los temporales vomitan estos despojos blancos.