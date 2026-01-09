Hasta 2053: El Consell le da 22 años más de concesión al club náutico de Xàbia y le permite construir un nuevo pantalán

Concesión hasta 2053. El club náutico de Xàbia tiene amarres para rato. El Consell le ha ampliado la concesión por 27 años más. En realidad, le da 22 años más, ya que la actual concesión está vigente hasta 2031.

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha otorgado al club náutico xabienc una nueva prórroga de la concesión para la construcción y explotación de una zona náutico-deportiva en el puerto local. El acuerdo conlleva el compromiso de ejecutar un proyecto de obras valorado en más de cinco millones de euros, destinado a la mejora y modernización de las instalaciones. Lo más destacado de esas obras es la construcción de un aparcamiento en altura en el dominio público portuario. Está en un terreno que ya se usa como aparcamiento (situado bajo la Caleta del Port y bajo Villa Consuelo, un chalé histórico). En el talud se halla el almacén de torpedos construido en la Guerra Civil. Está declarado Bien de Relevancia Local.

Imagen cenital del puerto de Xàbia y de los pantalanes y amarres del club náutico / Levante-EMV

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha destacado la apuesta de la Generalitat “por la dinamización de los puertos de la Comunitat Valenciana a partir de la colaboración público-privada, y un ejemplo lo tenemos en el club náutico de Xàbia”.

Esta concesión, inicialmente otorgada en 1981 y ya prorrogada en 2021, se amplía ahora por un plazo adicional de 22 años (en total, contando desde ahora, son 27 años), que se extenderá desde el 9 de junio de 2031 hasta el 8 de junio de 2053, dentro del límite máximo legal de 75 años.

Más superficie de concesión

La prórroga incorpora además una ampliación de la superficie concesional, que pasa a incluir un total de 7.386 metros cuadrados de superficie terrestre y 32.974 metros cuadrados de superficie de agua. Las nuevas superficies quedan integradas en la concesión bajo las mismas condiciones y plazos, y permitirán el desarrollo de las instalaciones previstas en el proyecto.

El director general ha explicado que la inversión de cinco millones de euros “se traduce en un proyecto que incluye la construcción de un nuevo aparcamiento que va a contar con más de cien plazas, integrado paisajísticamente a través de materiales como son la piedra natural, acero corten y jardines con especies autóctonas”. Este aparcamiento, ha añadido, finalizará con una terraza mirador, “con unas vistas espectaculares a toda la bahía de Xàbia”.

Por otra parte, desde el punto de vista más náutico, se va a construir un nuevo pantalán para optimizar toda la lámina de agua del puerto y también se van a mejorar las instalaciones de tal forma que se hagan más permeables y acordes al aspecto que tienen las construcciones de la zona.

“La Generalitat da continuidad a la actividad del club náutico de Xàbia, asegurando la estabilidad de la concesión a largo plazo y favoreciendo la inversión en unas instalaciones clave para la náutica deportiva y la actividad portuaria del municipio”, ha señalado García Manzana.

Condiciones de la concesión

La concesión mantiene el régimen habitual de obligaciones, entre ellas el cumplimiento de la normativa vigente, la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias, el abono de las tasas portuarias correspondientes y la adopción de medidas de seguridad, prevención y gestión medioambiental.

Respecto a las condiciones económicas de la concesión, se incluye el régimen de tasas aplicable y las garantías exigidas para la explotación y la ejecución de las obras, así como los plazos para la presentación de los proyectos constructivos y los distintos planes de gestión, conservación y emergencia.