El deporte como motor turístico en la Costa Blanca centra una jornada en ESTIMAR Calpe Suitopia

Este viernes 9 de enero, a las 16:30 horas, ESTIMAR Calpe Suitopia acogerá una jornada dedicada al turismo deportivo “El deporte como motor turístico en la Costa Blanca”, un encuentro institucional y sectorial que reunirá a representantes del sistema deportivo español como Mikel Landa, ciclista del Soudal–Quick Step Team, del sector hotelero, del ámbito turístico y de las administraciones públicas para analizar el papel del deporte como herramienta estratégica de desarrollo turístico y territorial.

La apertura de la jornada correrá a cargo de José Luis Díez, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, y la clausura estará a cargo de Ana Sala, alcaldesa de Calp.

El acto central constará de una mesa redonda moderada por José Mancebo, director general del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, con la participación de José Hidalgo, presidente de ADESP (Asociación del Deporte Español); Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Bernabé Cano, diputado provincial de Turismo de Alicante y alcalde de La Nucia; África Álvarez, presidenta del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas (IINS); Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC; Mikel Landa, corredor del Soudal–Quick Step Team; y Sergio Baudot, director comercial de ESTIMAR Hotels.

En la Costa Blanca, el deporte se ha consolidado como motor turístico ya que activa la economía local, desestacionaliza la demanda y proyecta el destino en el mercado internacional. Su clima, orografía y combinación de mar y montaña permiten un calendario estable de eventos y estancias de entrenamiento durante todo el año. La atracción de concentraciones de equipos y pruebas de ciclismo, entre otras, impulsan la inversión en infraestructuras, profesionalizan la oferta y generan empleo cualificado. El resultado es un ecosistema competitivo que mejora la experiencia del visitante, promueve hábitos saludables y refuerza la marca Costa Blanca como destino de excelencia deportiva.

Por otro lado, durante la jornada se llevará a cabo la entrega oficial del Sello de Calidad Deportiva Española a SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopia, convirtiéndose en los primeros establecimientos hoteleros en España en obtener esta certificación de excelencia otorgada por el Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE).

El encuentro está dirigido especialmente a responsables institucionales, directivos de cadenas hoteleras, concejales de Turismo y Deporte, gestores de instalaciones, empresas del turismo deportivo, turoperadores, organizadores de eventos y profesionales del deporte. Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse a través de este formulario .

Sobre ESTIMAR The Master Blend Hotel Group

ESTIMAR Hotels, The Master Blend Hotel Group es una cadena hotelera con origen en Calp en 2007, que busca crear experiencias basadas en la hospitalidad mediterránea, la excelencia y el ámbito local. Actualmente cuenta con dos hoteles en la localidad de Calp: SOLYMAR Gran Hotel, ESTIMAR Calpe Suitopia y un bloque de Apartamentos, ESTIMAR Calpe Apartments.

El grupo se encuentra en plena expansión, con la inauguración de ESTIMAR Valencia, en el centro de la ciudad de Valencia y ESTIMAR Marina Farnals en 2024, en primera línea de playa y a tan solo 20 minutos de la capital del Turia. En 2027 la compañía presentará su primer proyecto en la provincia de Castellón, ESTIMAR Benicasim con más de 100 habitaciones.