L’èxit de ‘Despertant els sentits’ a Benitatxell revalida una nova edició al 2026: estes són les 12 propostes, una per cada mes de l’any
Tallers de ceràmica, sabó artesanal, elaboració de mel, dolços saludables, pintura, foto o corones de Nadal, entre d’altres, formen part d’esta oferta
Al Poble Nou de Benitatxell es pot gaudir tots els mesos de l’any. Per a donar a conèixer el municipi des de diferents vessants, l’àrea de Turisme va llançar el passat 2025 ‘Despertant els sentits’, una sèrie de dotze experiències, una per cada mes de l’any. Este any, donada “l’excel·lent acollida” que van tenir totes les activitats programades, segons ha ressaltat el regidor de Turisme, Víctor Bisquert, s’ha revalidat esta fórmula que ha comptat amb la participació d’unes 200 persones al llarg de la primera edició.
El cicle de 2026 arrancarà amb el taller de ceràmica, el qual tindrà lloc el dissabte 31 de gener, a les 10.00 hores, a la Biblioteca Municipal. La proposta la completen la ruta ciclista amb E-bike (28 de febrer), el taller d’elaboració de mel (28 de març), el taller de sabó casolà (25 d’abril), el taller de cuina silvestre (23 de maig), el taller de pintura paisatgística (27 de juny), el taller de massatges (18 de juliol), l’activitat Vi & Pintura (29 d’agost), el taller de fotografia paisatgística (26 de setembre), la nova ruta senderista de les Pesqueres (31 d’octubre), el taller de dolços saludables (28 de novembre) i el taller de corones de Nadal (19 de desembre).
La majoria de les activitats són de caràcter gratuït, mentre que d’altres tenen un preu de 5 euros. Són la ruta ciclista (inscripcions a info@laterreta-aventures.es), el taller de massatges (Inscripcions al 613 01 43 83), Vi & Pintura (Inscripcions al 633 79 14 82) i el taller de corones de Nadal (Inscripcions al 605 44 90 45).
Per a la resta d’experiències, les inscripcions es poden realitzar a través del següent enllaç: https://www.inscribirme.com/o/ajuntament-del-poble-nou-de-benitatxell. Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina de Turisme a través del telèfon 96 649 35 46, el correu turisme@elpoblenoudebenitatxell.com o presencialment a la Tourist Info (C/ de les Escoles, 2).
