Fiestas con trapío: el toro Mariposa llega a Xàbia en Sant Sebastià

Mariposa no es un grácil lepidóptero. Es un toro de mucho trapío, uno de los más bravos de la ganadería La Hermandad. Mariposa es también uno de los astados que correteará por ese recinto "sagrado" de la Plaça de l'Església de Xàbia. Protagonizará la primera sesión de los "bous al carrer" de las fiestas de Sant Sebastià. Estas fiestas, las del patrón, no han sido siempre de toros. Pero hace unos años se les quiso dar impulso y se fue a la seguro. En la Marina Alta, hay una afición loca a los "bous al carrer". Y este año Sant Sebastià es de mucho trapío. Hay cinco días de toros y vaquillas. Participan las ganaderías la Hermandad, Benavent, la Paloma y, por primera vez, Fernando Machancoses, de Cheste. Vaquillas trotonas y toros bravos. Comienza la temporada de "bous al carrer" en la Marina Alta.

Xàbia empieza el año con mucha fiesta. Llegan las de Sant Antoni. Y sigue Sant Sebastià. Y en este municipio no se hace eso de desnudar un santo para vestir otro. No. Todos tienen su programa de fiestas con actos para no parar.

La concejala de Fiestas, Mari Pérez, y los responsables de la Penya El Tiraset, la Burrera, la comisión de Sant Sebastià y la Associació CUlutral Taurina han presentado hoy las distintas programaciones. Para no aburrirse: feria de atracciones, la tradicional "cremà del pi", música, toros, romerías, bendición de los animales y muchas actividades más para todos los públicos.

La presentación de las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià / Levante-EMV

Mavi Pérez ha destacado la importancia de estas celebraciones para el municipio. Ha recordado que Sant Sebastià es el patrón de Xàbia. Ha asegurado que el ayuntamiento siempre apoyará y contribuirá a engrandecer esta fiesta tan emblemática. También ha subrayado el esfuerzo de estas entidades para organizar año tras año unos actos de gran participación (muchísimos vecinos llevan a sus mascotas a la bendición de animales).

Programación de Sant Antoni Abad organizada por la Peña El Tiraset

Viernes 16 de enero

08:30 h: Montaje del tradicional pi en la calle Sant Antoni.

Sábado 17 de enero – XXVI “Cremà del Pi de Sant Antoni”

11:30 h: Concentración de participantes y caballos en la calle Sant Antoni para el recorrido hasta la Plaza de la Constitución, acompañados de dolçaina y tabalet.

12:00 h: Traslado del majestuoso pi, ayudado por los caballos y acompañado por la ciudadanía.

Recorrido: Plaza de la Constitución, calle dels Oms, Placeta del Convent, Ronda Colón, Mare de Déu de la Mercè, calle la Font y calle Sant Antoni.

18:30 h: Concierto acústico del dúo OXIGEN, con servicio de barra y picaetas.

20:00 h: Tradicional cremà del pi, seguida de la actuación del grupo Batissjaus.

Domingo 18 de enero

10:00 h: Concentración y desayuno de los participantes de la romería en la calle Sant Antoni.

11:00 h: Romería hasta la Plaza de la Constitución.

Recorrido: Sant Antoni, Sant Joaquim, Ronda Sud, Av. Trenc d'Alba, Av. dels Furs, Toni Llidó, Av. Jaume I, Plaza President Adolfo Suárez, Crist del Mar, Av. Joan Carles I, Cervantes, Av. Alacant, Ronda Nord, Príncep d'Astúries, dels Oms y Plaza de la Constitución.

13:00 h: Bendición de todas las caballerías y animales presentes en la Plaza de la Constitución, entrega del panecillo y estampas del patrón, y rifa popular.

14:00 h: Agrupación de los participantes y regreso en caravana hasta la calle Sant Antoni, donde se depositará la imagen del santo en su hornacina.

Programa de actividades organizadas por la Peña La Burrera

Del viernes 9 de enero al domingo 1 de febrero

17:00 h: Porrat y Feria de Atracciones de Sant Antoni.

Viernes 9 de enero

17:00 h: Inauguración del Porrat y Feria de Atracciones de Sant Antoni.

19:00 h: Pasacalle de la Comisión de Fiestas de Sant Antoni Abad “Peña La Burrera” por el centro histórico y Duanes de la Mar, acompañado de dolçaina y tabalet, finalizando en la Feria de Atracciones.

Viernes 16 de enero

18:00 h: Chocolatada para todos los niños en el recinto ferial.

Sábado 17 de enero – Sant Antoni

09:00 h: Pasacalle de la Comisión de Fiestas de Sant Antoni Abad “Peña La Burrera” por Duanes de la Mar, con dolçaina y tabalet.

12:00 h: Solemne Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de Loreto y sorteo de una imagen de Sant Antoni Abad. A continuación, bendición de panes y procesión con la imagen del santo hasta el Paseo Joaquim Sorolla para la bendición de los animales. Finalizados los actos, se ofrecerá un Vino de Honor a los asistentes.

19:30 h: Pasacalle de la Comisión al recinto ferial y visita a la Peña El Tiraset con motivo del 40 aniversario de La Burrera para la cremà del pi tradicional.

Viernes 23 de enero – “Día del Niño”

17:00 h: Especial Porrat y Feria de Sant Antoni con precios populares.

Programación de las fiestas en honor a Sant Sebastià

Sábado 17 de enero

11:00 h: XVIII Volta Ciclista – Trofeo Sant Sebastià, Patrón de Xàbia.

19:00 h: Triduo en honor a San Sebastián en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol.

Domingo 18 de enero

19:00 h: Triduo en honor a San Sebastián.

Lunes 19 de enero

08:00 h: Montaje de cadafales.

19:00 h: Triduo en honor a San Sebastián.

Martes 20 de enero

08:00 h: Volteo de campanas.

08:30 h: “Despertà” por la Comisión, Mayorales y Asociación Cultural Taurina de Xàbia por las calles del centro histórico.

11:30 h: Pasacalle de los Mayorales y Comisión con reparto de coca maría y mistela.

18:00 h: Romería con la imagen de San Sebastián, acompañada por la Colla del Grup de Danses Portitxol, autoridades, Comisión y Mayorales.

19:00 h: Misa solemne en honor a San Sebastián, seguida de veneración a la imagen.

Miércoles 21 de enero

17:45 h: Suelta de carretones, carretón embolado y actividades infantiles por Espectacles L’Afició.

19:00 h: Suelta de la ganadería local La Hermandad con 6 vacas y 1 toro en el recinto taurino.

Jueves 22 de enero

18:30 h: Suelta de la ganadería El Coves con 2 vacas coloradas, 2 negras, 2 pintas y 1 toro pinto.

23:00 h: Suelta de la ganadería La Hermandad con 5 vacas y 2 toros.

Viernes 23 de enero

17:00 h: Encierro de toros hinchables y suelta de carretones embolados.

18:15 h: Suelta de la ganadería Benavent con 6 vacas y 1 toro.

20:30 h: Apertura de barra en la carpa con hamburguesas y perritos a precios populares, amenizado con música.

22:30 h: Suelta de la ganadería La Paloma con 5 vacas y 2 toros.

22:30 h: III Sant Sebastià Fest en la carpa con DJs hasta las 03:00 h.

Sábado 24 de enero

11:30 h: Pasacalle con charanga, Comisión y Mayorales hasta el recinto taurino.

12:00 h: Matinal de la ganadería La Paloma con 5 vacas y 1 toro.

18:00 h: Cuenta cuentos infantil y espectáculo MINI DISC ON.

18:30 h: Suelta de la ganadería La Paloma con 6 vacas y 1 toro.

20:00 h: Música, fiesta y barra en la carpa.

21:00 h: Desfile con batucada hasta la carpa de la plaça de la Constitució.

23:00 h: Continuación del III Sant Sebastià Fest con orquesta TITANIC hasta las 03:00 h.

Domingo 25 de enero

10:30 h: Encierro de carretones embolados, seguido de suelta de carretones y carretón embolado.

12:00 h: Matinal de la ganadería Benavent con 5 vacas y 1 toro.

18:30 h: Suelta de la ganadería Fernando Machancoses con 5 vacas y 2 toros.