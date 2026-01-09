Humo, susto y todos a la calle: Un hilillo de humo en un plafón obliga a desalojar el Ayuntamiento de Calp
El desalojo ha sido fugaz: los funcionarios y políticos han vuelto tras constatar los bomberos que no había peligro de incendio
Humo, susto y todos a la calle. El protocolo ha funcionado como una seda. Los funcionarios y los políticos han desalojado en pocos minutos el Ayuntamiento de Calp. No ha sido un simulacro. Ha empezado a salir un hilillo de humo de un plafón de la planta de alcaldía (allí está también el salón de plenos). El policía local que está allí destinado ha detectado el humo. Ha avisado rápidamente. Se ha activado el protocolo. Se ha evacuado todo el edificio consistorial. Mientras, han acudido los bomberos y han inspeccionado el plafón del que manaba el humo.
No ha llegado a declararse un incendio. Tampoco olía a chamusquina. Todo apunta a que ha ocurrido un pequeño cortocircuito. Tras la inspección, los trabajadores y los políticos han regresado al ayuntamiento. El desalojo ha sido fugaz. Ha durado unos minutos. Casi no ha dado ni tiempo a sobresaltarse.
El pleno extraordinario convocado por la alcaldesa, Ana Sala, a las 14 horas podrá celebrarse sin contratiempos. Toma posesión Álex Coca Malagón, quien sustituye a Juan Manuel del Pino, que dimitió antes de Navidad.
