Vertidos en Xàbia: el "volcán" de las toallitas que contamina el río Gorgos

Una contaminación "volcánica". Estos pasados días, cuando las lluvias colapsaron tramos del alcantarillado en Xàbia (el que va por dentro del río Gorgos), la boca de la cloaca que está próxima al puente de la carretera del Pla asemejaba un volcán en erupción. Las aguas residuales manaban a borbollones, tal y como adelantó este diario. Y la materia que salía tenía tropezones, el de las toallitas húmedas que los vecinos siguen arrojando al retrete (y mira que se han hecho campañas para advertir de que estos residuos taponan los albañales y son muy contaminantes). La "lava" ha quedado petrificada. El río, que en ese momento bajaba crecido, arrastró al mar las aguas sucias. Una prueba incontestable es que el temporal ha vuelto a esparcir por el Muntanyar y la Punta de l'Arenal (playa del Ministro) miles de toallitas.

Alfons Padilla

Este diario ha acudido al foco de esa contaminación, al tramo de alcantarillado que va por dentro del río Gorgos. Allí las toallitas han quedado solidificadas, hechas una pasta. La boca de alcantarilla está rodeada de estos residuos. La tapa está mal encajada. El alcantarillado y los pluviales están muy mal dimensionados. Cuando llueve con intensidad (y cuando llueve en Xàbia y la Marina Alta casi siempre es a cántaros), el agua del cielo se mezcla con la de los albañales, la residual. Y por algún sitio tiene que salir ese gran caudal. Y esta vez (y otras anteriores) ha brotado por esta boca de cloaca que está en el mismísimo lecho del río. No hay duda. El mazacote de toallitas lo deja claro.

Problema estructural

No es un problema puntual, sino estructural. La "marea" de toallitas que contamina de tanto en tanto las playas demuestra que Xàbia tiene mucho trabajo pendiente en saneamiento. Que un tramo del alcantarillado vaya por el cauce del río Gorgos revela que históricamente se ha mirado el río con menosprecio y miedo. Urge recuperar la riqueza natural de este entorno fluvial y de ribera. El río no puede seguir siendo el gigantesco sumidero que todo lo arrastra al mar.