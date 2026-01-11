Espectacular accidente en el Portet d'Orba: el conductor de 82 años resulta ileso

Un conductor de 82 años ha resultado esta mañana ileso tras sufrir un espectacular accidente. Transitaba por la carretera entre Parcent (el conductor es británico y reside en este municipio) y Orba. Descendía el Portet d'Orba, que tiene una curva de herradura muy cerrada. El coche, un flamante Mercedes, se ha salido con estrépito de la vía. Ha derribado dos bloques de piedra del pretil y ha caído de una altura de unos 4 metros. El conductor ha quedado, claro está, conmocionado. Pero no ha sufrido, en principio, heridas. Intentaba salir del vehículo, que estaba en una posición muy precaria. Había peligro de que rodara ladera abajo.

La parte delantera del coche, la que ha impactado con los bloques del pretil, ha quedado muy dañada / Levante-EMV

El accidente ha ocurrido pasadas las 10 horas. Esta carretera del interior de la Marina Alta estaba hoy repleta de ciclistas. Esperaban a que pasaran los ciclistas que han disputado la primera etapa de la Volta a la Marina. La etapa ha comenzado en Teulada. El Portet d'Orba era una de las ascensiones. Los ciclistas que estaban en la cuneta han visto el accidente. Unos motoristas que han llegado inmediatamente han sacado al conductor del coche por la ventanilla lateral del copiloto. Entre todos, han asegurado el coche. Urgía sacar al conductor por el peligro de que el vehículo se fuera terraplén abajo.

El vehículo ha quedado en una posición muy inestable / Levante-EMV

Aturdido, pero sano y salvo

En seguida, han llegado una patrulla de la Policía Local de Orba y otra de la Guardia Civil. También han acudido los bomberos del Consorcio de Alicante y los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico. Los sanitarios han atendido al octogenario conductor, que estaba aturdido, pero que, al mismo tiempo, ha salido sano y salvo del aparatoso accidente.