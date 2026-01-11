Espectacular accidente en el Portet d'Orba: el conductor de 82 años resulta ileso
El flamante coche se ha salido de la vía, ha derribado dos bloques de piedra del pretil y ha caído de unos 4 metros
Motoristas y ciclistas han sacado al conductor, que es británico y reside en Parcent, por la ventanilla; estaba aturdido, pero no había sufrido heridas
Un conductor de 82 años ha resultado esta mañana ileso tras sufrir un espectacular accidente. Transitaba por la carretera entre Parcent (el conductor es británico y reside en este municipio) y Orba. Descendía el Portet d'Orba, que tiene una curva de herradura muy cerrada. El coche, un flamante Mercedes, se ha salido con estrépito de la vía. Ha derribado dos bloques de piedra del pretil y ha caído de una altura de unos 4 metros. El conductor ha quedado, claro está, conmocionado. Pero no ha sufrido, en principio, heridas. Intentaba salir del vehículo, que estaba en una posición muy precaria. Había peligro de que rodara ladera abajo.
El accidente ha ocurrido pasadas las 10 horas. Esta carretera del interior de la Marina Alta estaba hoy repleta de ciclistas. Esperaban a que pasaran los ciclistas que han disputado la primera etapa de la Volta a la Marina. La etapa ha comenzado en Teulada. El Portet d'Orba era una de las ascensiones. Los ciclistas que estaban en la cuneta han visto el accidente. Unos motoristas que han llegado inmediatamente han sacado al conductor del coche por la ventanilla lateral del copiloto. Entre todos, han asegurado el coche. Urgía sacar al conductor por el peligro de que el vehículo se fuera terraplén abajo.
Aturdido, pero sano y salvo
En seguida, han llegado una patrulla de la Policía Local de Orba y otra de la Guardia Civil. También han acudido los bomberos del Consorcio de Alicante y los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico. Los sanitarios han atendido al octogenario conductor, que estaba aturdido, pero que, al mismo tiempo, ha salido sano y salvo del aparatoso accidente.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros