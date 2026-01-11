Restauración
Las paredes hablan: sale el tapial medieval de Xàbia
La restauración de la histórica casa dels Xolbi, un palacete del siglo XV, permite documentar las diferentes técnicas constructivas
¿Y si las paredes hablaran? Pues resulta que sí, que hablan. Y desvelan la evolución de las técnicas constructivas en Xàbia. Antes de la piedra y de los muros de sillares, se construyó con la técnica del tapial (tierra fraguada con encofrados de madera). Ahora se está rehabilitando el palacete dels Xolbi (Casa Candelària), del siglo XV y situada en pleno casco antiguo. Las obras suben a dos millones de euros. Y estas obras son un manual histórico. Se pueden documentar las distintas fábricas de los muros.
La histórica casa, que es de propiedad municipal, estaba muy deteriorado. Amenazaba ruina. Al repicarse los muros y desmontarse la cubierta, los entresuelos y las vigas, han salido a la luz las robustas e históricas tapias. Son netamente medievales. También hay tramos de ladrillos de adobe.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros