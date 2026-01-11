Las paredes hablan: sale el tapial medieval de Xàbia

¿Y si las paredes hablaran? Pues resulta que sí, que hablan. Y desvelan la evolución de las técnicas constructivas en Xàbia. Antes de la piedra y de los muros de sillares, se construyó con la técnica del tapial (tierra fraguada con encofrados de madera). Ahora se está rehabilitando el palacete dels Xolbi (Casa Candelària), del siglo XV y situada en pleno casco antiguo. Las obras suben a dos millones de euros. Y estas obras son un manual histórico. Se pueden documentar las distintas fábricas de los muros.

El interior de la histórica casa de Xàbia / A. P. F.

La histórica casa, que es de propiedad municipal, estaba muy deteriorado. Amenazaba ruina. Al repicarse los muros y desmontarse la cubierta, los entresuelos y las vigas, han salido a la luz las robustas e históricas tapias. Son netamente medievales. También hay tramos de ladrillos de adobe.