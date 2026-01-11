Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las paredes hablan: sale el tapial medieval de Xàbia

La restauración de la histórica casa dels Xolbi, un palacete del siglo XV, permite documentar las diferentes técnicas constructivas

Los muros y paredes de tapial de la Casa dels Xolbi

Los muros y paredes de tapial de la Casa dels Xolbi / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

¿Y si las paredes hablaran? Pues resulta que sí, que hablan. Y desvelan la evolución de las técnicas constructivas en Xàbia. Antes de la piedra y de los muros de sillares, se construyó con la técnica del tapial (tierra fraguada con encofrados de madera). Ahora se está rehabilitando el palacete dels Xolbi (Casa Candelària), del siglo XV y situada en pleno casco antiguo. Las obras suben a dos millones de euros. Y estas obras son un manual histórico. Se pueden documentar las distintas fábricas de los muros.

El interior de la histórica casa de Xàbia

El interior de la histórica casa de Xàbia / A. P. F.

La histórica casa, que es de propiedad municipal, estaba muy deteriorado. Amenazaba ruina. Al repicarse los muros y desmontarse la cubierta, los entresuelos y las vigas, han salido a la luz las robustas e históricas tapias. Son netamente medievales. También hay tramos de ladrillos de adobe.

La casa, por el tejado: el resurgir a vista de pájaro del centro histórico de Xàbia (imágenes)

La casa, por el tejado: el resurgir a vista de pájaro del centro histórico de Xàbia (imágenes)

Ver galería

La casa, por el tejado: el resurgir a vista de pájaro del centro histórico de Xàbia (imágenes) / A. P. F.

Las paredes hablan: sale el tapial medieval de Xàbia

Las paredes hablan: sale el tapial medieval de Xàbia

