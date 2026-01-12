Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

Atrapan en Calp al ladrón del butano

La Policía Local lo interceptó tras colarse en la parcela de una vivienda y escapar en su furgoneta

Las bombonas de butano y propano

Las bombonas de butano y propano / Policía Local de Calp

Redacción Levante-EMV

Calp

Pillado con las manos en el gas butano. La Policía Local de Calp recibió en la tarde de ayer el aviso del 112 de que unos sospechosos se habían colado en la parcela de una vivienda. Saltaron la valla y se metieron en la propiedad privada. Las patrullas policiales y de la Guardia Civil se coordinaron para interceptar el vehículo en el que escaparon los implicados, una furgoneta. Lograron bloquearlo en la N-332.

Los agentes custodian al detenido

Los agentes custodian al detenido / Policía Local de Calp

El botín del butano

El conductor dio positivo por alcohol. Al abrir la furgoneta, los agentes encontraron botellas de gas butano y propano, que se han incautado y que los implicados, ahora arrestados, podrían haber robado de las parcelas privadas. Las bombonas de butano se cotizan en invierno. El precio de la bombona está en unos 15 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents