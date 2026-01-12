Atrapan en Calp al ladrón del butano

Pillado con las manos en el gas butano. La Policía Local de Calp recibió en la tarde de ayer el aviso del 112 de que unos sospechosos se habían colado en la parcela de una vivienda. Saltaron la valla y se metieron en la propiedad privada. Las patrullas policiales y de la Guardia Civil se coordinaron para interceptar el vehículo en el que escaparon los implicados, una furgoneta. Lograron bloquearlo en la N-332.

Los agentes custodian al detenido / Policía Local de Calp

El botín del butano

El conductor dio positivo por alcohol. Al abrir la furgoneta, los agentes encontraron botellas de gas butano y propano, que se han incautado y que los implicados, ahora arrestados, podrían haber robado de las parcelas privadas. Las bombonas de butano se cotizan en invierno. El precio de la bombona está en unos 15 euros.