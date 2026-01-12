Atrapan en Calp al ladrón del butano
La Policía Local lo interceptó tras colarse en la parcela de una vivienda y escapar en su furgoneta
Pillado con las manos en el gas butano. La Policía Local de Calp recibió en la tarde de ayer el aviso del 112 de que unos sospechosos se habían colado en la parcela de una vivienda. Saltaron la valla y se metieron en la propiedad privada. Las patrullas policiales y de la Guardia Civil se coordinaron para interceptar el vehículo en el que escaparon los implicados, una furgoneta. Lograron bloquearlo en la N-332.
El botín del butano
El conductor dio positivo por alcohol. Al abrir la furgoneta, los agentes encontraron botellas de gas butano y propano, que se han incautado y que los implicados, ahora arrestados, podrían haber robado de las parcelas privadas. Las bombonas de butano se cotizan en invierno. El precio de la bombona está en unos 15 euros.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros