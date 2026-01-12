Dénia recupera el cobro de la basura y del impuesto de vehículos y ahora quiere rescatar el IBI: "Ya no va a ser lo de pega y luego reclama"

Dénia avanza hacia la autonomía tributaria. No hay marcha atrás. En los próximos días abrirá la oficina municipal en la que se atenderá a los vecinos y se llevará la gestión de las tasas e impuestos municipales. "Estaremos más cerca de los ciudadanos. Y cambiamos la filosofía. Ya no va a ser eso de paga y luego reclama", ha asegurado hoy el concejal de Hacienda, Paco Roselló, quien ha visitado la oficina junto al alcalde, el socialista Vicent Grimalt, el vicealcalde Rafa Carrió, de Compromís, y prácticamente todos los concejales del gobierno local. Dénia recupera tributos. Hasta ahora tenía delegado el cobro en SUMA, la agencia tributaria de la Diputación de Alicante. Además de ahorrarse más de 300.000 euros de pagar este servicio a la Diputación, rescata el control fiscal y puede cambiar la relación con los contribuyentes, hacerla más cercana y amable. Lo de pagar y callar o pagar y llorar pasa a la historia.

"Hemos recuperado dos tributos, la tasa de la basura y el impuesto de vehículos", ha indicado Roselló, que ha detallado que de basura se cobran unos 45.000 recibos y del impuesto de vehículos unos 36.000. Dénia recauda de basura unos 8,2 millones y de vehículos más de 2 millones.

El ayuntamiento ha comprado un programa nuevo para gestionar estos tributos. Ahora el objetivo es recuperar la gran fuente de ingresos, el IBI. SUMA lo gestiona, al igual que se hace cargo del cobro del IAE (Impuesto de Actividades) y de la plusvalía. "A medio plazo queremos recuperarlos todos", ha dicho Roselló.

"Y, sobre todo, lo que queremos transmitir es mucha tranquilidad a los ciudadanos. Quien tiene domiciliados estos tributos no tiene que hacer nada. Todo sigue igual. Quienes tienen bonificaciones tampoco tienen que hacer nada. En este sentido, no cambia nada".

Mejor atención

La oficina permite la atención directa. Se agradece en estos tiempos de tanto trámite virtual. No obstante, en la web del ayuntamiento también se habilitará un apartado de gestión de tributos. "Esta oficina es un espacio abierto y vamos a mejorar la atención". La oficina está en la calle Ramón Ortega, en un bajo que es municipal.