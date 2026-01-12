Ondara inicia una nueva era en la gestión del agua: el servicio ya es 100 % público

Una gestión cristalina, clara como el agua. Eso es lo que busca el Ayuntamiento de Ondara. Hoy es un día histórico. El alcalde, José Ramiro, ha firmado el acta de finalización del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y de alcantarillado. Ha estado 15 años privatizado. Ahora lo gestionará la empresa pública municipal SINMA. Ondara recupera el control del agua. El acta firmada hoy significa cumplir el acuerdo unánime de pleno por el que se "municipalizaba" el servicio. Han estado presentes, además del alcalde, el concejal de Hacienda, Jordi Ruiz, el gerente de SINMA, Juan Femenia, técnicos municipales y representantes de Aguas de València. "Recuperamos un servicio esencial para el pueblo. Lo gestionaremos con una mentalidad que no busque el beneficio de unos pocos, sino reinvertir en mejorar la red y su eficiencia", ha destacado el alcalde.

El acta se ha firmado en un despacho en el que hay una gran foto antigua de la Font de la Carxofa, la fuente municipal del siglo XIX a la que acudían los vecinos a llenar cántaros de agua. Todo un símbolo. El mundo ha cambiado. No obstante, el sentido sigue siendo el mismo: que el agua la gestione el pueblo (la empresa municipal).

José Ramiro ha enfatizado que la filosofía cambia radicalmente: «Una empresa privada busca beneficios; nosotros queremos que esos beneficios se aprovechen para mejorar el servicio». Ha revelado un dato preocupante: la red trabaja con un 63% de eficiencia, es decir, se pierde el 37% del agua por fugas o rechazo en la planta de ósmosis. «Estamos tirando agua a la basura y consumiendo más energía. Esto es insostenible económica y medioambientalmente», ha advertido. La prioridad es mejorar la eficiencia para evitar problemas en épocas de sequía y reducir costes energéticos. El plan director contempla la sustitución de tuberías (algunas todavía de fibrocemento), y la instalación de un filtro de carbono para eliminar productos fitosanitarios y reducir la dependencia de la planta de ósmosis, con un gran ahorro de agua y luz.

Las tarifas no se suben; tampoco se bajan por ahora

El alcalde ha insistido en que las tarifas se mantendrán igual a corto plazo: «Sería populista bajar el precio ahora y no poder hacer las inversiones que no se han hecho en los últimos años». Sin embargo, ha abierto la puerta a una posible rebaja a medio o largo plazo, si mejora la eficiencia. La oficina de atención continuará en el Espai Català, con nuevo teléfono de contacto. Las facturas domiciliadas se cambiarán automáticamente: el nuevo emisor será SINMA–Aigües d'Ondara. El alcalde ha pedido a los vecinos que no devuelvan el primer recibo, previsto para abril: «Es el mismo servicio, pero con gestión pública».

Ha calificado la municipalización como un hito de «enhorabuena colectiva»: «El pueblo de Ondara recupera el control de un recurso propio tras 15 años de privatización. Ahora gestionamos aquello que es nuestro, con más eficiencia y mejor servicio». El concejal Jordi Ruiz ha añadido que «esta medida refuerza la gestión pública y sostenible de un bien esencial como es la agua».