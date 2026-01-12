Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvan a un gran y bonachón mastín que quedó atrapado en el acantilado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia

El perro se precipitó por un cortado y los bomberos tuvieron que hacer una instalación de cuerdas para rescatarlo

Los bomberos junto al mastín tras sacarlo del cortado del cabo de Sant Antoni

Los bomberos junto al mastín tras sacarlo del cortado del cabo de Sant Antoni / Consorcio de Bomberos de Alicante

Teresa Andreu

Xàbia

Felices y sonrientes. Los bomberos del parque de Dénia han rescatado esta mañana a un gran y bonachón mastín que había quedado atrapado en un cortado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia. Los bomberos posaron satisfechos y con una sonrisa de oreja a oreja con el perro, un mastín precioso y muy dócil.

El perro se precipitó por un cortado. Sacarlo fue muy costoso. Los bomberos realizaron una instalación de cuerdas. Pudieron rescatar al animal. Sus dueños respiraron aliviados.

