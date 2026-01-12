Salvan a un gran y bonachón mastín que quedó atrapado en el acantilado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia
El perro se precipitó por un cortado y los bomberos tuvieron que hacer una instalación de cuerdas para rescatarlo
Xàbia
Felices y sonrientes. Los bomberos del parque de Dénia han rescatado esta mañana a un gran y bonachón mastín que había quedado atrapado en un cortado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia. Los bomberos posaron satisfechos y con una sonrisa de oreja a oreja con el perro, un mastín precioso y muy dócil.
El perro se precipitó por un cortado. Sacarlo fue muy costoso. Los bomberos realizaron una instalación de cuerdas. Pudieron rescatar al animal. Sus dueños respiraron aliviados.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros