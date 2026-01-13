Sin exposición de aves de raza por la gripe aviar pero arrimando el hombro por el "tir i arrossegament": historia, tradición y reivindicación en la Fira i Porrat de Benissa

En la era del tiktok y las redes sociales, la Fira i Porrat de Sant Antoni de Benissa, la más antigua de la Marina Alta (fue granadera y agrícola y se celebra al menos desde 1634), es maravillosamente demodé. Tiene un punto anacrónico muy reivindicable. Es fantástico que mantenga los torneos de brisca, parchís y dominó. Los jóvenes, tan enganchados a las pantallas, deberían descubrir estos pasatiempos sociales y divertidísimos. Es evidente que la Fira i Porrat es plenamente actual. Se ha adaptado a los tiempos. Pero su esencia está en la calle, en el precioso centro histórico de Benissa, en esos actos que son de relacionarse y de matener vivas tradiciones del mundo rural. Lástima que este año no se pueda celebrar la exposición de aves de raza que organizada el colectivo Amics de l'Avicultura de Benissa (Aviben). La gripe aviar lo impide. Los gallos y gallinas más extravagantes demostraban a los legos, a quienes no saben nada del universo aviar, que la zoología de los corrales también es apasionante.

Sin feria de aves de raza, pero con un guiño al "tir i arrossegament". El alcalde, Arturo Poquet, y el concejal de Fiestas, Adrián Cabrera, han presentado hoy la programación de la Fira i Porrat y han insistido en que reivindicarán con fuerza la tradición del tiro y arrastre. La feria incluye una exposición de fotografía de Quico Llopis y un documental que bucea en los orígenes de este "deporte autóctono" del País Valencià y de les Terres de l'Ebre. Han avanzado que el gobierno local, del PP, llevará a pleno una moción para defender el tiro y arrastre. El alcalde ha subrayado que "forma parte de nuestra historia y tradición". Ha destacado que la Associació de Carreters i Cavallistes de Benissa es un colectivo muy potente. Esta asociación también organizó hace ahora 40 años la primera Volta en carro de la Marina Alta. La comarca, al trote, es otra cosa.

La Fira i Porrat se inaugura este fin de semana, el de los actos más tradicionales de Sant Antoni: la Foguera i el Ball de Dimonis d'Esbart Dansaire (el sábado) y la bendición de animales ante la basílica de la Puríssima Xiqueta (el domingo). Pero ya este pasado fin de semana se puso en marcha la feria de atracciones con precios populares. "Las familias acaban de salir de la Navidad y vienen bien estos precios reducidos", ha indicado Adrián Cabrera.

Los vinos y la chispa de la fiesta

Otro acto ya muy consolidado y que da a conocer los vinos de Benissa (hay excelentes bodegas) y de la Marina Alta es la del Túnel del Vi. Es la chispa de la Fira i Porrat.

El segundo fin de semana es el de la Fira Medieval. Como no hay exposición aviar (la gripe aviar ha frustrado la exhibición gallinácea), se ha decidido montar en la plaza Dolors Piera una gran taberna de la que se encargarán las capitanías de este año de los Moros y Cristianos. También tendrán lugar las habituales exposiciones de vehículos históricos y la fiesta ganadera. La Fira Medieval de Benissa es una de las más tirón de la Marina Alta.

"Nuestra Fira i Porrat es más que un acontecimiento cultural y festivo. Es también social y, de hecho, participan muchas asociaciones del municipio", ha recalcaldo el alcalde.

La música también es importante (siempre lo es). Dos de los actos más destacados son los conciertos de la Societat Lírica i Musical (la banda) de Benissa y de la Coral Benissenca.