El signo de los tiempos: convierten en gimnasio la planta que fue hostal en el histórico bar Frau de Benissa

El signo de los tiempos. Hace un par de años, cuando Miguel Giner Ribes, Miquel El Barber (era el barbero del pueblo), expuso las fotografías que empezó a hacer en 1962, había una que reflejaba el trajín de Benissa en aquellos primeros años del turismo. El bar cafetería Frau, de la familia de Pepa Frau, quien fue alcaldesa de Gandia entre 1991 y 2003, bullía. En su primera planta, había habitaciones, un hostal. Los trabajadores que llegaban de toda la Comunitat y de toda España (uno de esos obreros fue el histórico "pilotari" Paco Cabanes, El Genovés, quien llegó a Benissa para trabajar de "guixaire", es decir, de escayolista) se alojaban allí. Además, junto al Frau estaban la sede y las cocheras de Ubesa (La Unión de Benissa, S. A.), empresa pionera en el transporte en autobús. Sus buses empezaron a hacer rutas en los años 20 del pasado siglo. Allí, en aquellas habitaciones, también se hospedaron los trabajadores que construían la autopista del Mediterráneo, la AP-7.

El Frau era uno de los meollos del trabajo y la vida de la Marina Alta. Está en la entrada sur a Benissa, junto a la N-332. Hoy sigue siendo punto de encuentro, de almuerzos (continúan acudiendo muchos trabajadores) y comidas. Sin embargo, la primera planta, la de las habitaciones de alquiler, llevaba cerrada la tira de años, décadas.

El bar cafetería Fray y los autobuses de Ubesa en los años 60 / Miguel Giner Ribes

Los tiempos cambian. En 2016, un espacio de este edificio ya acogió un negocio innovador, un taller de reparación y restauración de unas motos muy concretas, de Vespas. Y ahora llega a la primera planta del Frau el que es quizá el negocio más de moda en pueblos y ciudades. La "reconversión" industrial saca músculo. Antiguas naves reabren como gimnasios de aire fabril. Todos quieren ponerse en forma y presumir de bíceps. Y es, precisamente, un gimnasio lo que se va a abrir en la planta superior del Frau. Allí donde descansaron en los años 60 y 70 los obreros del turismo sudarán la gota gorda quienes quieren quemar grasa y "esculpir" sus cuerpos.

Inminente apertura

Los carteles anuncian la inminente apertura del gimnasio. El ayuntamiento ya le ha dado licencia. Los esforzados clientes podrán respirar asomándose a las ventanas y contemplando el bello paisaje que desciende hacia Calp. Se divisa el Penyal d'Ifac.

Nuevos tiempos y edificios con historia que tienen nuevo uso. Por suerte, quedan las fotos de Miquel El Barber. Hacen memoria de esos años del primer turismo. Un trabajador como El Genovés no necesitaba ir al gimnasio. Cuando llegó a Benissa, era un chaval. Iba al trinquet local y allí empezaba a forjar su leyenda.