Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suicidio menorRicard Pérez CasadoCalendario laboral 2026José Luis CanetTiempo ValenciaRadar IMEDSemana SantaPuente festivoVolta ciclista CV
instagramlinkedin

Acordonan una playa de Dénia al hallar un buceador un obús de la Guerra Civil

Se encuentra a unos 500 metros más adentro

Se está a la espera de que lleguen los artificieros para desactivarla o detonarla, si es que tiene carga explosiva

Los agentes inspeccionan la playa

Los agentes inspeccionan la playa / V. Bolufer

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

El pasado guarda estas sorpresas explosivas. Un buceador ha hallado esta mañana, a unos 500 metros mar adentro de la orilla de la playa de les Albaranes, en Dénia, un obús de la Guerra Civil. Se ha confirmado que es un artefacto del conflicto bélico. Y había que tomar, claro está, todas las precauciones.

La Policía Nacional y la Policía Local han acordonado la playa. Mientras, en el mar hay una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Se ha activado el protocolo habitual. Se está a la espera de que lleguen los artificieros de la Armada. Comprombarán primero si el artefacto tiene todavía carga explosiva. Si es así, decidirán desactivarlo o detonarlo.

Los agentes precinta la playa

Los agentes precinta la playa / V. Bolufer

No es la primera vez que se encuentran artefactos explosivos de la Guerra Civil en el litoral de Dénia, una costa donde la República levantó varias casamatas. Fue una activa línea de defensa costera. Además, Dénia fue una población muy castigada. Sufrió bombardeos de la aviación nazi y fascista y del crucero Canarias. Murieron 32 vecinos.

Sonada detonación en la Marineta Cassiana

El hallazgo explosivo más sonado fue el de una mina de la Guerra Civil en la playa de la Marineta Cassiana. Se conocía. Pero fue el 24 de junio de 2015, tras avisar un buceador, cuando un equipo de Desactivación de Explosivos de la Armada (EOD) decidió explosionarla. Se levantó un gran "géiser", una impresionante columna de agua. La onda expansiva se notó en el centro de Dénia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
  2. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  3. Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
  4. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  5. Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
  6. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  7. La gamba roja de Dénia, a 235 euros
  8. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño

Acordonan una playa de Dénia al hallar un buceador un obús de la Guerra Civil

Acordonan una playa de Dénia al hallar un buceador un obús de la Guerra Civil

La bandera de la igualdad en los Moros y Cristianos de Xàbia: un hombre será por primera vez abanderado en 48 años de fiesta

La bandera de la igualdad en los Moros y Cristianos de Xàbia: un hombre será por primera vez abanderado en 48 años de fiesta

El barrio de los futuros pisos "sociales" de Xàbia es un lujo: la vivienda más barata, a 343.000 euros

El barrio de los futuros pisos "sociales" de Xàbia es un lujo: la vivienda más barata, a 343.000 euros

Otra norma "absurda" que condena a la pesca: "Es imposible pesar a bordo todo el pescado"

Otra norma "absurda" que condena a la pesca: "Es imposible pesar a bordo todo el pescado"

La Policía investiga el suicidio de un niño de 9 años en Navidad en un municipio de Valencia

La Policía investiga el suicidio de un niño de 9 años en Navidad en un municipio de Valencia

La alcaldesa de Calp se queda urbanismo y libera a sus socios del desgaste del ladrillo

La alcaldesa de Calp se queda urbanismo y libera a sus socios del desgaste del ladrillo

Salvan a un perro que cayó en un profundo pozo en Gata de Gorgos

Salvan a un perro que cayó en un profundo pozo en Gata de Gorgos

El signo de los tiempos: convierten en gimnasio la planta que fue hostal en el histórico bar Frau de Benissa

El signo de los tiempos: convierten en gimnasio la planta que fue hostal en el histórico bar Frau de Benissa
Tracking Pixel Contents