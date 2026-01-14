Acordonan una playa de Dénia al hallar un buceador un obús de la Guerra Civil

El pasado guarda estas sorpresas explosivas. Un buceador ha hallado esta mañana, a unos 500 metros mar adentro de la orilla de la playa de les Albaranes, en Dénia, un obús de la Guerra Civil. Se ha confirmado que es un artefacto del conflicto bélico. Y había que tomar, claro está, todas las precauciones.

La Policía Nacional y la Policía Local han acordonado la playa. Mientras, en el mar hay una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Se ha activado el protocolo habitual. Se está a la espera de que lleguen los artificieros de la Armada. Comprombarán primero si el artefacto tiene todavía carga explosiva. Si es así, decidirán desactivarlo o detonarlo.

Los agentes precinta la playa / V. Bolufer

No es la primera vez que se encuentran artefactos explosivos de la Guerra Civil en el litoral de Dénia, una costa donde la República levantó varias casamatas. Fue una activa línea de defensa costera. Además, Dénia fue una población muy castigada. Sufrió bombardeos de la aviación nazi y fascista y del crucero Canarias. Murieron 32 vecinos.

Sonada detonación en la Marineta Cassiana

El hallazgo explosivo más sonado fue el de una mina de la Guerra Civil en la playa de la Marineta Cassiana. Se conocía. Pero fue el 24 de junio de 2015, tras avisar un buceador, cuando un equipo de Desactivación de Explosivos de la Armada (EOD) decidió explosionarla. Se levantó un gran "géiser", una impresionante columna de agua. La onda expansiva se notó en el centro de Dénia.