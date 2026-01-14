Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia

El pasado guarda estas sorpresas explosivas. Un buceador ha hallado esta mañana, a unos 500 metros mar adentro de la orilla de la playa de les Albaranes, en Dénia, un obús de la Guerra Civil. Se ha confirmado que es un artefacto del conflicto bélico. Y había que tomar, claro está, todas las precauciones.

La Policía Nacional y la Policía Local han acordonado la playa. Mientras, en el mar hay una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Se ha activado el protocolo habitual. Han acudido los artificieros de los Tedax de la Guardia Civil y de la Armada. Han comprobado que la bomba tenía carga explosiva. Han decidido detonarla. Ha sido complicado. Han estado al menos dos horas realizando preparativos. Pasadas las 15 horas, los responsables del operativo se han cerciorado de que la playa estaba despejada y han iniciado la cuenta atrás. Tres, dos, uno y... explosión.

Alfons Padilla

El obús, al estallar, ha levantado un géiser, una enorme columna de agua. Quienes estaban tras el cordón de seguridad, fuera de la playas playas del Raset y les Albaranes (se han precintado las dos), han notado claramente la sacudida, el temblor. El agua se ha elevado varios metros. En la base de la columna se ha removido el fondo de arena. La explosión seguro que ha provocado un cráter que irá desapareciendo con el oleaje y la marea.

Los agentes precinta la playa / V. Bolufer

El fondo marino arenoso de Dénia cambia continuamente. Los temporales de las últimas semanas han provocado que aflorara este obús que llevaba más de 70 años enterrado en esta playa, que en verano está repleta de bañistas. La detonación controlada de estos artefactos es lo más prudente. No van a estallar por sí solos. Pero siempre es un riesgo que en una playa esconda un artefacto "dormido", es decir, que no llegó a estallar en su día y que contiene carga explosiva.

Buceadores expertos en explosivos de la Guardia Civil y la Armada han detonado el obús / Levante-EMV

No es la primera vez que se encuentran artefactos explosivos de la Guerra Civil en el litoral de Dénia, una costa donde la República levantó varias casamatas. Fue una activa línea de defensa costera. Además, Dénia fue una población muy castigada. Sufrió bombardeos de la aviación nazi y fascista y del crucero Canarias. Murieron 32 vecinos.

El géiser que ha levantado la explosión / Levante-EMV

Sonada detonación en la Marineta Cassiana

El hallazgo explosivo más sonado fue el de una mina de la Guerra Civil en la playa de la Marineta Cassiana. Se conocía. Pero fue el 24 de junio de 2015, tras avisar un buceador, cuando un equipo de Desactivación de Explosivos de la Armada (EOD) decidió explosionarla. También levantó una gran columna de agua. La onda expansiva se notó en el centro de Dénia.