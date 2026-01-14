Benitatxell blinda su patrimonio con la aprobación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos

El Poble Nou de Benitatxell pone, al fin, nombre y apellidos a todos sus espacios patrimoniales de relevancia, que son muchos. El pleno de la corporación municipal ha aprobado por unanimidad y de forma provisional, el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de El Poble Nou de Benitatxell, documento que ya se ha remitido a la Conselleria de Cultura. Es el primero que tendrá oficialmente el municipio.

Este extenso documento, que identifica, describe y protege en sus 463 páginas los elementos del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de del municipio, es un instrumento clave de planificación y gestión municipal. Dicho de otro modo, es la piedra angular que recoge todos aquellos lugares, edificios o elementos que tienen un valor especial para la historia, la memoria colectiva y la cultura de El Poble Nou de Benitatxell, y que deben ser protegidos para evitar que se pierdan o se deterioren con el tiempo.

El lavadero que se sacó a la luz el pasado año / Levante-EMV

El catálogo no solo sirve para la protección del patrimonio, sino que también es un documento de referencia para la planificación urbana y la gestión municipal. Además, promueve el conocimiento y la educación del patrimonio local, reforzando la identidad y la memoria colectiva de la localidad.

Historia e identidad

El catálogo identifica decenas de elementos patrimoniales: desde yacimientos arqueológicos que se remontan al Paleolítico hasta las propias calles del municipio que conforman la identidad actual.

Sin duda, algunos de los más relevantes son el yacimiento de la Cova de les Bruixes; el recientemente recuperado lavadero de l'Abiar, que acaba de concluir la fase de redacción de proyectos para ejecutar su restauración y puesta en valor; la Parroquia de Santa María Magdalena, el Oratorio Jaime Llobell o El Cine-Teatro Cervera.

En cuanto a les Pesqueres de Cingle, al utilizar herramientas y elementos como cañizos que se deterioran con el tiempo, la mejor forma de preservar su tradición era catalogarlas como Bienes de Relevancia Local Inmaterial, pues los bienes inmateriales son aquellos que se expresan a través de saberes, costumbres, tradiciones, celebraciones, músicas, oficios o formas de relación con el entorno.

"Les covetes" del acantilado / Levante-EMV

También cabe destacar todos los elementos relacionados con la producción y elaboración de la pasa y la uva moscatell, en especial los bancales trabajados con la técnica de piedra en seco y los riuraus.

“Con la aprobación de este Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos damos un paso decisivo para nuestro municipio. No es solo el cumplimiento de una obligación legal, sino un compromiso firme con nuestra identidad. Al reconocer oficialmente aquello que nos hace únicos, garantizamos que nuestra riqueza histórica y cultural sea transmitida intacta a las futuras generaciones. Este documento es la hoja de ruta para un desarrollo equilibrado, donde el progreso y el respeto por nuestro entorno caminen de la mano", ha declarado el concejal de Patrimonio, Víctor Bisquert.