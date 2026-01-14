Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàbia realiza trabajos forestales de prevención de incendios en el Camí Vell de Teulada

La zona linda con la gran masa forestal del Tossal Gros

Se está abriendo una franja de seguridad de 25 metros en la interfaz urbano forestal, es decir, entre los chalés y el bosque

Los trabajos forestales que se están llevando a cabo

Los trabajos forestales que se están llevando a cabo / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Xàbia

El Ayuntamiento de Xàbia, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado trabajos de mantenimiento y prevención de incendios forestales en una nueva zona, en el Camí Vell de Teulada, dentro del Plan Municipal de Prevención de Incendios. El Camí Vell de Teulada linda con la gran masa forestal del Tossal Gros.

Estas actuaciones, incluyen labores de limpieza y clareo de la masa forestal, la retirada de pinos muertos y la adecuación del entorno para reducir la carga de vegetación seca. Además, se mantiene una franja de seguridad de 25 metros alrededor de las viviendas, en la interfaz urbano forestal, una medida clave para proteger a las personas y los bienes ante posibles incendios.

El consistorio recuerda que actuar en invierno permite realizar estas tareas en condiciones seguras, evitando riesgos y preparando el terreno antes de la llegada de la temporada de alto riesgo de incendios.

Gestión forestal

Estos trabajos se suman a otras actuaciones desarrolladas en el municipio, como las llevadas a cabo en el Parque Natural del Montgó o en la zona de la Granadella, y a medidas innovadoras de gestión forestal sostenible, como el pastoreo de más de 250 cabras en la Plana del Montgó para controlar de manera natural la vegetación seca. Estas acciones contribuyen a una prevención de incendios más efectiva, sostenible y respetuosa con el entorno.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la prevención de incendios es una prioridad absoluta, y que estas actuaciones buscan proteger a las personas, las viviendas y el futuro del municipio, combinando seguridad, sostenibilidad y cuidado del patrimonio natural.

