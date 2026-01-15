Somos Calp le echa la red al PP y "pesca" a un exconcejal

El vacío no lo dejó solo Juan Manuel del Pino, quien esta Navidad dimitió de concejal en Calp (era la mano derecha de la alcaldesa, Ana Sala, y llevaba las delegaciones de urbanismo y ciclo integral del agua). También se fue su asesora, quien conocía al dedillo los entresijos del urbanismo local. A Del Pino lo ha sustituido Álex Coca, de 26 años y bisoño. El urbanismo se lo ha quedado la alcaldesa, Ana Sala. Y Somos Calpe, el partido de Sala (lo fundó cuando el PP le dijo que no iba a ser candidata y que el cabeza de lista era César Sánchez), ya tiene nuevo asesor municipal. Le ha echado la red a los populares. Sigue pescando en ese caladero. Somos Calpe, una escisión del PP y una anexión de Ciudadanos, ha fichado de asesor de su grupo municipal a Matías Torres Lloret. Matías, muy vinculado al sector pesquero calpino (fue redero), entró de concejal en 2011, en el primer gobierno de César Sánchez. Ha llevado la tira de concejalías. Tiene experiencia.

Somos Calpe ha anunciado con su dialéctica habitual la incorporación de Matías Torres: "Estamos muy satisfecho de que se sume al lado bueno de las cosas". La alcaldesa, cuando salió del PP, se declaró de alguna forma forofa de la religión "Jedi" ("La Guerra de las Galaxias"). Insistió en que escapaba del "lado oscuro". Ahora suma a un exconcejal popular a su causa. "Su amplia experiencia será un importante apoyo para nuestro equipo, especialmente en distintas áreas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de nuestro municipio", ha destacado Somos Calpe, partido que gobierna con el PSOE y Compromís. Ahora ya se puede decir que la remodelación de gobierno está completa.