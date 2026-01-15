Calp vende invierno: los turistas, a sus anchas

Si no fuera por la "frescoreta", que anochece a media tarde y que hay en el aire una cierta melancolía, el invierno sería genial. Pero si no fuera por todo eso, el invierno sería verano. Y tampoco es eso. Nadie soporta un eterno (y masificado) verano. Hay que buscarle al invierno su gancho. Y no es poco que los turistas pueden estar a sus anchas en las playas. Y eso es lo que quiere hacer Calp. "Vender" invierno (el verano se vende solo). Su campaña en Fitur está dedicda a promocionar el destino en temporada baja. Es una campaña pionera (en Calp, que en otros pueblos llevan años promocionando el "sol de invierno") y que incide en la desestacionalización.

La campaña, que lleva el eslogan “Todo lo que está bien está en Calp”, se centrará en la promoción del turismo activo, gastronómico y cultural de Calp en los meses de otoño, invierno y primavera. Se ha elaborado un vídeo que muestra todos estos aspectos de la oferta turística calpina y que se ha grabado en invierno.

La nueva campaña, a diferencia de las anteriores, busca públicos diferentes al familiar como el de adultos que viajan solos o con amigos o que eligen destinos para la práctica de deportes u otras actividades o disfrutar de la naturaleza. Y todo ello desde un punto de vista inclusivo, otra de las novedades de esta iniciativa. En este sentido, Calp pretende promocionarse como destino para las personas con diversidad funcional así como para las personas LGTBIQ+.

50 años de Moros y Cristianos

Dentro de la oferta que se promocionará este año, destacan también las fiestas como recurso turístico cultural que se ha de potenciar. Para ello, se ha elaborado un vídeo específico con las celebraciones más destacadas del calendario festivo calpino, como un reclamo para visitar el municipio fuera de temporada alta. El vídeo se proyectará en el acto de presentación del 50 aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos que también tendrá lugar en Fitur.

“Es una capaña fuera de lo habitual, en la que lanzamos una propuesta muy diferente, basada en la promoción de temporada otoño, invierno y primavera e inclusiva, en la que nos alejamos del modelo turístico tradicional. De esta manera pretendemos potenciar la desestacionalización que conlleva una mayor sostenibilidad de Calp como destino”, ha señalado la concejala de Planificación turística Mireia Ripoll.