Días de hincar los codos: UNED Dénia inicia el periodo oficial de exámenes del 19 al 6 de febrero
El Centro de Orientación y Empleo UNED Dénia ha impartido sesiones formativas específicas para la preparación de las pruebas presenciales
La sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED Dénia, inicia oficialmente su periodo de exámenes que tendrá lugar entre el 19 de enero y el 6 de febrero de 2026. Las pruebas se desarrollarán de manera presencial en el Centro Asociado UNED Dénia.
Con el fin de preparar al estudiantado para esta etapa fundamental del curso, desde el Centro de Orientación y Empleo UNED Dénia, se han impartido sesiones formativas específicas para la preparación de las pruebas presenciales. Estas jornadas refuerzan el compromiso de UNED Dénia, Xàbia y Benidorm con el acompañamiento integral del estudiantado, facilitando recursos y orientación en momentos decisivos como la convocatoria de evaluaciones.
Normas de examen: seguridad, identificación y acceso
Las pruebas presenciales tendrán lugar en el centro Asociado UNED DÉNIA únicamente.
UNED Dénia recuerda a todo el estudiantado que no está permitido utilizar, dejar, ni tener encima de la mesa dispositivos electrónicos —móviles, relojes, calculadoras u otros materiales no autorizados— durante la realización de los exámenes. El incumplimiento de esta norma será responsabilidad exclusiva del estudiante.
Para acceder al examen es obligatorio presentar el DNI o documento con el que se formalizó la matrícula, y el carnet de estudiante de la UNED, emitido por el Centro Asociado. La lectura del código de barras del carnet es imprescindible para la identificación y gestión del proceso de examen.
UNED Dénia anima a todo el estudiantado a hacer uso de las herramientas, recursos y acompañamiento disponibles para afrontar este periodo con confianza, preparación y responsabilidad.
