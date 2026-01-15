Hartazgo en la Vall de Laguar: ha llovido a mares y el agua sale turbia del grifo y no se puede beber

Nada ha cambiado. El agua que llega a las casas de la Vall de Laguar vuelve a ser turbia. Y eso después de que el pasado verano se pusiera en marcha una planta de filtración y potabilizadora que costó más de 300.000 euros (las obras las contrató y financió la Diputación de Alicante). La planta debía solucionar para siempre el recurrente problema de que, cuando llueve a mares (como ha ocurrido esta Navidad), el agua no se podía beber. Salía del grifo marrón, mezclada con tierra.

Los vecinos han trasladado a este diario su "hartazgo". Esta semana ha tenido lugar una reunión informativa con el ayuntamiento. Se apuntó que el problema es que la planta construida por la Diputación no filtra ni el 10 % del agua que le llega. La Diputación debe realizar una inspección y auditoria de estas obras.

Alfons Padilla

El agua mana por todos los sitios en la Vall de Laguar. El pueblo tiene una impresionante riqueza hídrica (el ejemplo más claro es la espectacular catarata del Salt de Fleix). Y, sin embargo, los vecinos no tienen agua potable. La tierra que arrastran las lluvias llega a la red de suministro.

Es una contradicción enorme. Además, la Vall de Laguar da agua a pueblos tan importantes como Calp (el trasvase desde el pozo Lucífer, en el Barranc de l'Infern).

Alfons Padilla

Llenar garrafas y llevarlas a casa

Quedarse sin agua es un incordio. Y lo es hasta el punto que los vecinos tendrán que abastecerse con garrafas. El ayuntamiento ha anunciado que este viernes subirá un camión cisterna con agua potable que estará de 10 a 11 horas en el núcleo de Campell (el Poble de Baix), de 11 a 12 horas en Fleix (Poble del Mig) y de 12 a 13 horas en Benimaurell (Poble de Dalt).

En este último pueblo, se registraron más de 200 litros/m2 en los últimos días de lluvia de esta Navidad. Fue uno de los puntos de más elevada pluviometría de la Comunitat Valenciana. Pero que llueva a cántaros no significa que la Vall de Laguar tenga garantizada el agua potable. Al contrario, es cuando esto ocurre que el agua llega a las casas turbia.

Los vecinos no entienden nada. No les cuadra que la Diputación anunciara que la potabilizadora iba a solucionar para siempre los problemas de turbidez y que, a las primeras de cambio, al primer episodio de lluvias intensas, el suministro vuelva a ser igual de terroso como antes. Avanzan que están dispuestos a salir a la calle y manifestarse. Aseguran que la situación que vive la Vall de Laguar con el agua es "tercermundista".