Piloteta de putxero, figatell de sèpia i escabetx de clòtxina: Dénia defensa la saborosa tradició en Madrid Fusión
En l’estand denier hi haurà també una mostra de productes de la marca Bancalet
Les tapes les cuinarà Belén Escrivá, de la Xerna del Mar
Dénia defensarà la tradició, la saborosa tradició (actualitzada, això sí) en el congrés internacional de gastronomia Madrid Fusión, que se celebra del 26 al 28 de gener. La ciutat participa a través de la plataforma Saborea España i presenta una sòlida oferta gastronòmica avalada per productes Bancalet, sinònim d’origen, autenticitat i qualitat.
Les creacions culinàries amb què Dénia, la ciutat creativa de la gastronomia de la Unesco, estarà representada en les degustacions a l’estand, en els tallers de l’Aula gastronòmica i en altres esdeveniments gastronòmics que se succeiran estos dies porten la firma de Belén Escrivá, xef del restaurant La Xerna del Mar (c. Sandunga, 50).
En els tallers gastronòmics, la cuinera tractarà els escabetxos i l’elaboració del polp a la flama. En el taller que s’oferirà a professionals d’agències de viatges (dimarts 27), serà Óscar Marí, de La Xerna del Mar, qui mostrarà diferents formes de cuinar la gamba roja de Dénia i el polp sec.
El dimarts 27 és també el dia en què Saborea España organitza la Ruta de Tapas a Madrid Fusión. Dénia hi participa amb una “piloteta de putxero en el seu caldo travat” preparada per la xef de la Xerna del Mar.
L’endemà, huit destinacions de Saborea España, inclosa Dénia, oferixen un menú gastronòmic per a convidats i prescriptors, al qual Escrivá aporta el plat “figatell de sèpia amb alga wakame i salsa de fruits secs”, acompanyat del vi blanc sec de la bodega Les Freses.
Els vins del celler de Jesús Pobre s’oferiran també en les degustacions per al públic en general que hi haurà a l’estand de Dénia de matí i de vesprada. En concret, es podran tastar el blanc sec, el xiulit i el vi dolç de Les Freses. També protagonitzaran dos tallers de l’Aula del Vi, impartits per Mara Bañó, qui parlarà del moscatell i guiarà una degustació dels seus vins.
Quant a tapes per a estes degustacions, Belén Escrivá prepararà dilluns escabetx de clòtxina amb vinagre de moscatell texturitzat i creïlla cruixent; dimarts, la piloteta de putxero i dimecres se servirà el figatell de sèpia.
Junt amb les tapes, el públic podrà gaudir dels “moments dolços i salats”: degustació de pastissos dolços elaborats per Cafetería Canela (de carabassa i xocolate; de taronja i d’ametla) i coques salades de Cidoncha.
En l’estand de Dénia hi haurà també una mostra de productes de la marca Bancalet: la mel de Miel Montgó i Meleca Miel; la cervesa Gatera, elaborada amb blat de varietats autòctones (Blat de la Marina); la ceràmica de Defangcuit; l’art en palma mediterrània de Sensio; l’AOVE de Tossut i la salmorra de raïmet de pastor del Riurau de la Seniola.
Esta acció promocional de la destinació és fruit de la col·laboració públicoprivada entre Turisme Dénia i AEHTMA.
Agenda de Fitur
Dies abans del congrés Madrid Fusión se celebra la Fira Internacional de Turisme FITUR 2026, la cita de promoció turística que enceta l’any en el mercat nacional.
Fitur ha esdevingut la principal fira turística d’Espanya i una de les més importants a nivell internacional. Durant els tres primers dies, dedicats a professionals, es configura un espai on les destinacions turístiques es posicionen en l’escenari nacional, reforçant el lideratge municipal i la reputació com a destinació turística.
Des de Turisme Dénia s’han previst diferents reunions tècniques amb operadors turístics i reunions amb els clubs de producte dels quals la ciutat forma part, com l’Spain Convention Bureau i Saborea España.
El dimarts 20 de gener, jornada prèvia a l’obertura de Fitur, els representants de Dénia assistiran al Fòrum de Lideratge Turístic d’Exceltur, convocat enguany amb el lema “Governant el nostre futur: per un turisme que suma”.
Els dies següents també hi ha programades reunions tècniques i està prevista la visita de les falleres majors de Dénia a l’estand de la Comunitat Valenciana (dijous 22). Eixa vesprada, l’alcalde i regidor de Turisme, Vicent Grimalt, participarà en la sessió plenària de l’Spain Convention Bureau.
El divendres 23, Turisme Dénia participarà en la mesa de treball “Economia circular centrada en el sector turístic” organitzada per Segittur (Societat mercantil estatal per a la gestió de la innovació i les tecnologies turístiques). Posteriorment, estan fixades altres reunions tècniques, l’encontre amb representants de Saborea España i la presentació del torneig de golf La Sella Open 2026 a la plaça central de l’estand de la Comunitat Valenciana.
El cap de setmana, la fira obrirà al públic en general.
