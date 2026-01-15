Un proyectil "camuflado con la vida marina": así era el obús de la Guerra Civil hallado y explosionado en una playa de Dénia

Un hallazgo que "pega un esclafit". Y tanto. El "esclafit" fue de aúpa. Los buceadores y artificieros de la Armada que ayer, sobre las 15.20 horas, explosionaron el proyectil hallado por unos buceadores en la playa de les Albaranes (junto a la playa del Raset) de Dénia han subrayado que el artefacto de la Guerra Civil, en concreto un obús, estaba "camuflado con la vida marina" y alejado de la zona de baño. Han distribuido las fotografías de la bomba antes de detonarla. Los temporales de este invierno la han sacado a la luz. El proyectil ha estado más de 70 años cubierto de arena y "dormido". No llegó a explotar en su momento. Mantenía carga explosiva. Dénia, en cuya costa la República desplegó una línea de defensa marítima (quedan restos de numerosas casamatas y de búnqueres), sufrió violentos bombardeos de aviones nazis y fascistas (aliados de Franco) y del crucero Canarias durante la Guerra Civil. Murieron 31 vecinos en estos ataques.

El obús ha permanecido más de 70 años enterrado / Levante-EMV

Un Equipo Especial de Desactivación de Explosivos (EDE) de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM) de la Armada neutralizó ayer el proyectil. Lo localizaron a primera hora de la mañana unos buceadores recreativos. Menuda sorpresa. Seguro que se asustaron al descubrir el artefacto explosivo. Comunicaron de inmediato el hallazgo.

Miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) de Alicante, examinaron el objeto (confirmaron que era un proyectil) y lo posicionaron exactamente y balizaron. Avisaron al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM) en Cartagena. El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del COVAM, procedió a movilizar y enviar a Dénia un EDE de la UBMCM. A continuación, los artificieros y buceadores de la Armada acudieron a esta playa. Su misión era clara: neutralizar “in situ” el obús mediante el empleo de cargas explosivas especiales.

Alfons Padilla

Trascurridas 6 horas tras la activación del operativo, en torno a las 15:20 horas, se llevó a cabo la detonación controlada. Se eliminó el peligro. Los expertos han subrayado que la explosión se realizó "minimizando el impacto medioambiental".

Los buceadores y artificieros de la Armada documentaron perfectamente el hallazgo antes de detonarlo / Levante-EMV

La operació la coordinó la Comandancia Naval de Alicante, que tras conocer de la activación de la Unidad de Buceo de la Armada que se encargaría de la desactivación, solicitó los apoyos locales necesarios para llevar a cabo la actuación. La Policía Local de Dénia, la Policía Nacional, la Guardia Civil con su Servicio Marítimo (la patrullera Río Oja) y los GEAS, así como personal del club náutico de Dénia, la Cruz Roja y una unidad médica del SAMU, participaron en todo el despliegue. Los agentes acordonaron las playas del Raset y les Albaranes.

Alfons Padilla

Unidad especial

La Armada tiene las competencias en la desactivación y neutralización de artefactos explosivos submarinos, labor que realiza en toda España a través de las diferentes Unidades de Buceo de la Península y Canarias, dependientes del Almirante de Acción Marítima (ALMART), con sede en Cartagena.

La UBMCM, además de lo anterior, es la única Unidad de la Armada capacitada para neutralizar minas, labor que lleva a cabo con buceadores con especialización en técnicas específicas de inutilización de minas.