"Camina y salud": Pego recupera el saludable hábito de pasear y charlar

Pasear, charlar y tomarse la vida paso a paso. Salir a caminar es la rutina más saludable. Y hacerlo por el pueblo y sus alrededores (en pocos minutos se está en plena naturaleza) permite respirar y olvidarse del vértigo del día a día. Ese es el principal objetivo de ‘Camina y salud’, un proyecto que han puesto en marcha el Ayuntamiento de Pego (concejalías de Sanidad y Deportes) y el Centro de salud del municipio para fomentar la actividad física entre los vecinos y las vecinas, especialmente entre aquellos que sufren alguna patología leve.

La iniciativa consiste en realizar una serie de rutas por el término municipal, paseos que favorezcan la salud de quienes participan. Habrá dos grados de dificultad, caminatas a ritmo suave, con recorridos de alrededor de 3 kilómetros; y caminatas de ritmo activo, con distancias de entre 4 y 5 kilómetros, todas ellas con un grado de dificultad suave.

Reunión de los responsables de la iniciativa "Camina y salud" / Levante-EMV

En cada uno de los grupos podrán inscribirse hasta 30 personas y estarán conducidos por un monitor deportivo especializado y coordinada, de forma conjunta por el consistorio pegolino y el Centro de salud. Las rutas empezarán a partir de febrero, y se desarrollarán los viernes (de 9.30 horas a 11 horas el grupo de ritmo activo y de 11:15 horas a 13 horas el grupo de ritmo suave).

Las inscripciones son gratuitas, el plazo se abre hoy 16 de enero, y deberán cumplimentarse en el Ayuntamiento, aunque también pueden conseguirse los folletos de inscripción en el Centro de Salud. Pese a que la actividad está destinada, principalmente, a personas con algún tipo de patología leve, podrán apuntarse todas aquellas personas que lo deseen (hasta agotar plazas), siempre que estén empadronados en Pego. El técnico coordinador del departamento de Deportes, Josep Llorca, ha remarcado que en este proyecto “se han incorporado criterios de diseño de recorridos que garanticen la seguridad, la señalización, la inclusión y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Pego”. Ha destacado, además, los beneficios de caminar en grupo: “incrementa el compromiso, la adherencia a la actividad y reduce la sensación de soledad, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas”.

Por su parte la coordinadora del Centro de Salud de Pego, Maria Dolores Pérez, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento en este tipo de actuaciones “que repercuten tan positivamente en muchos pacientes”. Ha remarcado que, además de los técnicos del departamento de deportes, en las caminatas también habrá presencia “siempre” de personal sanitario, “controlando siempre el estado de salud de los participantes, y llevar también un control de su evolución”.

Josep Campos, la persona del departamento de Deportes encargada de conducir estas caminatas ha insistido en la importancia de esta actividad “no solo como ejercicio físico, también por todo lo que gira a su alrededor, pues estamos educando a mejorar la salud a través de este ejercicio físico, cómo deben calentar previamente, cómo deben realizar ejercicios de estiramientos posteriormente y, también la importancia de la socialización”.

La concejala de Sanidad, Merxe Bolta, ha destacado la importancia de este proyecto como una herramienta de prevención y promoción de la salud: “Con ‘Camina y salud’ queremos facilitar que la ciudadanía, especialmente aquellas personas con alguna patología leve, pueda incorporar la actividad física a su rutina de una manera segura, guiada y adaptada a sus necesidades”. La edil también ha remarcado que primeramente el proyecto arranca con dos grupos y un horario establecido, “pero tal y como vaya aumentando la demanda, se buscará la forma de ampliar la oferta”.

Cuidar la salud y socializar

Además, ha remarcado el valor del trabajo conjunto con el Centro de Salud: “La coordinación entre el Ayuntamiento y los profesionales sanitarios es clave para garantizar que estas caminatas sean beneficiosas y adecuadas para todas las persones participantes”. Finalmente, Bolta ha animado la población a participar: “Es una oportunidad para cuidar la salud, socializar y disfrutar de nuestro entorno natural, todo esto de manera gratuita y accesible”.