Lucifer es "errático": eso dice la Diputación de Alicante para explicar por qué la Vall de Laguar no tiene agua potable

Los vecinos de la Vall de Laguar están que trinan. Esta mañana han acudido a llenar garrafas al camión cuba contratado por el ayuntamiento para que pudieran tener agua potable. La que sale del grifo no es apta para el consumo y estos últimos días, tras las intensas lluvias de Navidad y Reyes, llega más que turbia. "Era puro barro", ha afirmado esta mañana una de las vecinas que ha ido a llenar garrafas.

El problema es que Lucifer es "errático". Eso dice la Diputación de Alicante. Puede parecer una explicación endemoniada si no se está al tanto de los topónimos de la Vall de Laguar. Allí está el Barranc de l'Infern. Y metros abajo de este cauce (es el del río Girona) en la fallida presa d'Isbert, se halla el pozo Lucifer. Los caudales de este pozo dan de beber a otros pueblos. Su agua llega a Murla y a Calp. Y el suministro de Calp es cristalino, de excelente calidad. A los vecinos de la Vall de Laguar les escama que a Calp llegue agua buena y que ellos, en cambio, carezcan de suministro potable y les toque llenar garrafas en las fuentes (hoy en el camión cuba) o comprarlas en los supermercados.

Alfons Padilla

La diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha asegurado que la Diputación lleva meses trabajando conjuntamente con el ayuntamient de la Vall de Laguar para encontrar soluciones. Ha negado que estén de brazos cruzados. Pero la dificultad radica en la "extraordinaria complejidad técnica de la captación y del tratamiento del recurso disponible". Afirma que están evaluando distintas alternativas "con el fin de diagnosticar correctamente el problema y proyectar una solución eficaz y duradera". “La prudencia técnica en este proceso no responde a inacción, sino a la necesidad de evitar decisiones precipitadas en un sistema especialmente complejo, donde una solución mal dimensionada podría agravar aún más la situación”, sostiene la diputada.

Alfons Padilla

Ha advertido que la captación del pozo Lucifer presenta "un comportamiento hidrogeológico muy singular, con picos de turbidez extremadamente elevados, especialmente tras episodios de lluvias, y con una evolución errática y difícilmente predecible". En resumen, Lucifer es errático e imprevisible.

El fiasco de la potabilizadora

Y sobre el fiasco de la planta potabilizadora (costó 600.000 euros y no filtra correctamente el agua turbia) afirma que requiere de "ajustes operativos finos, experiencia técnica y un seguimiento continuo, que en muchos casos resulta difícil de asumir por un municipio pequeño sin apoyo externo". Y revela que los últimos estudios apuntan a que hay que mejorar y modificar la planta. Desliza que la decantación debe mantenerse por más tiempo (la tierra que provoca la turbidez se va al fondo) antes del filtrado.

La diputada asegura que va a seguir trabajando coordinadamente con el ayuntamiento "hasta encontrar una solución satisfactoria que garantice el abastecimiento de agua potable de calidad" en la Vall de Laguar.