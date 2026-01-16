Machista y trumpista: la sorprendente valla publicitaria que ha aparecido en la N-332 en Gata

El imperialimo de Donald Trump llega a la N-332, en concreto al tramo de esta carretera que está en el término municipal de Gata de Gorgos. Los conductores se frotan los ojos. Sorpresa es poco. La doctrina Monroe, esa que se basa en que el mundo pertenece a EE UU, doctrina que Donald Trump se toma al pie de la letra, ha llegado a las vallas publicitarias. Y hay más que imperialismo. Hay machismo y cosificación de la mujer.

Otra perspectiva de la valla publicitaria / A. P. F.

El cartel es extraño. No se sabe quién lo ha colocado. Es una foto y punto. La foto es la de una modelo que está recostada y que lleva un bikini que lleva estampada la bandera de los EE UU. Nadie se atribuye el cartel. No hay ningún detalle que dé pistas. Nada se sabe del autor de la ocurrencia. El caso es que el imperialismo yanqui, ese que practica Trump en Venezuela y que sobrevuela Groenlandia, se ha materializado en Gata de Gorgos. De momento, todo es un misterio. Pero el cartel está ahí y los conductores, por un momento, tienen la impresión de que se han equivocado de carretera y que están circulando por una carretera de la América profunda.

Cosificación de la mujer

El Ministerio de Igualdad ha llegado a intervenir y a pedir la retirada de carteles que cosificaban a la mujer y que eran bastante menos explícitos que este que, de la noche a la mañana, ha aparecido en la N-332 en la Marina Alta.