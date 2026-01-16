¿Qué es un mirador turístico virtual? Si el paisaje de Xàbia te maravilla viéndolo a distancia, imagínate si lo vives de verdad

La realidad virtual e inmersiva puede ser la repera, pero no hay nada como "vivir" el paisaje. Xàbia lleva a Fitur su nuevo mirador turístico virtual. Cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, puede asomarse al bello paisaje xabienc. Es una ventana. Y busca que los posibles visitantes deseen con todas sus fuerzas experimentar esos lugares en vivo y en directo. Es una herramienta para planificar el viaje. A través de un enlace o código QR, se descubren los lugares más icónicos de Xàbia y se recorren sus monumentos. Esa visita virtual abre boca, incita a acudir a este pueblo de la Marina Alta.

La presentación oficial de este nuevo recurso turístico tendrá lugar el miércoles 21 a las 10:30 horas, en el estand de Costa Blanca en FITUR.

Además, el ayuntamiento presentará el nuevo spot publicitario de turismo familiar, una pieza audiovisual que transmite que Xàbia se disfruta en familia. El vídeo muestra cómo es posible vivir unas vacaciones familiares repletas de experiencias, actividades pensadas para niños y momentos compartidos, siempre desde una perspectiva de respeto y cuidado del entorno natural. Un mensaje que refuerza el compromiso del municipio con un modelo turístico responsable, sostenible y adaptado a las necesidades de las familias.

Este spot se presentará el jueves 22 a las 18:30 horas en el Cubo de Costa Blanca, ubicado en la zona de Callao, en Madrid.

Festival Mar de Jávea y actuación sorpresa

Por otro lado, la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, también asistirá ese mismo jueves por la tarde a la presentación de Mar de Jávea, que tendrá lugar igualmente en la zona de Callao con la actuación sorpresa de un artista participante en el festival. Este festival, que la próxima Semana Santa llega a su tercera edición, siempre ha tenido un acento muy madrileño. Este año repite Taburete, que son más madrileños que el "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor".

Con su presencia en FITUR, Xàbia sigue consolidando su imagen como un destino pensado para las familias: acogedor, de maravillosas experiencias, innovador (pero con sabor tradicional) y comprometido con la sostenibilidad, donde pequeños y mayores pueden disfrutar juntos de unas vacaciones inolvidables.