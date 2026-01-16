La pradera es vida: el Instituto de Ecología Litoral certifica el buen estado de conservación de la posidonia de Dénia

Las praderas de Posidonia oceánica que alfombran los fondos marinos de Dénia gozan de muy buena salud. El informe para 2025 que ha elaborado el Instituto de Ecología Litoral sobre el estado de las praderas en el término, subvencionado por la Diputación de Alicante, arroja datos muy positivos. Pepe Doménech, concejal de Playas, avanza que “el estado de las praderas en el municipio es favorable, sobre todo en la playa de la Punta Negra, que tiene un índice de conservación del 0,99”.

La única excepción viene de la playa Punta del Raset que, con un índice de conservación del 0,68, obtiene la clasificación de ‘desfavorable’. Es por la presencia de signos de degradación, visibles en el alto porcentaje de mata muerta de la planta encontrado en la estación de muestreo.

No obstante, el concejal indica que la puntuación ha mejorado respecto a anteriores muestreos, en los que se clasificaba su estado de conservación de “malo” por ser inferior al 0,6. La nueva cifra “puede indicar una posible recuperación de la pradera en Punta del Raset que se deberá investigar en los próximos años”, afirma Doménech.

Aspecto de la pradera en la estación de muestreo Molins-Bovetes. / Levante-EMV

El Instituto de Ecología del Litoral desarrolla el programa de seguimiento de las praderas de posidonia POSIMED desde el año 2001. Para sus estudios, instalan estaciones de muestreo en diversos puntos del litoral y toman datos de parámetros indicativos del estado de conservación. Dénia participa en este programa y, desde hace años, se realiza un control de sus praderas marinas, que es, por otro lado, un criterio obligatorio para la obtención de la distinción de bandera azul.

Los expertos del Instituto de Ecología Litoral establecen diferentes parámetros para evaluar el estado de las praderas, como la densidad globlal de las mismas, su índice de fragmentación (cómo es de contínua o discontinua la masa de planta) y el índice de conservación (IC), que indica el porcentaje de mata muerta y la cobertura de pradera viva. Según este último indicador, las praderas pueden ser favorables (aquellas con un índice de conservación igual o mayor a 0,8); desfavorable- inadecuado (entre 0,6 y 0,8) y desfavorable-malo (un IC inferior a 0,6).

El buen estado de la posidonia en los fondos marinos de Dénia / Levante-EMV

En las seis estaciones de muestreo que hay distribuidas por el litoral dianense, la valoración según el índice de conservación ha sido la siguiente:

Favorable

Les Marines . IC: 0,91. En buen estado de conservación y con tendencia estable

. IC: 0,91. En buen estado de conservación y con tendencia estable Estación Dénia profunda (entre 10 y 15 metros de profundidad). IC: 1. Muy buen estado de conservación

(entre 10 y 15 metros de profundidad). IC: 1. Muy buen estado de conservación Bovetes/Molins . IC: 0,95. Muy buen estado

. IC: 0,95. Muy buen estado Marineta Cassiana . IC: 0,89. Buen estado de conservación

. IC: 0,89. Buen estado de conservación Punta Negra. IC: 0,99. Buen estado de conservación. Aunque al ser el primer año que se muestrea, o tiene datos suficientes para estudiar tendencia y evolución de las praderas.

Desfavorable–inadecuado