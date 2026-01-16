Rescatan en Calp a un parapentista accidentado y atrapado en la cala Gasparet

Un parapentista de unos 50 años de edad ha sufrido esta tarde un accidente en Calp. Ha quedado atrapado a unos 20 metros sobre el mar en la cala Gasparet. Ha podido sufrir alguna fractura (en las piernas o los pies) al caer.

El helicóptero ha aterrizado en el helipuerto del paseo Príncipe de Asturias / Policía Local de Calp

La Policía Local ha recibido el aviso del 112. El rescate se ha activado de inmediato. Ha intervenido la unidad de dron de la Policía Local. Era muy complicado llegar al parapentista atrapado. De ahí que haya acudido el grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos con el helicóptero Alpha 01. Los rescatistas han llegado hasta el herido y lo han subido al helicóptero. Lo han llevado hasta el helipuerto del paseo Príncipe de Asturias. Allí esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que lo ha trasladado al hospital de Dénia.

Condiciones idóneas para planear

El parapentista podría haber iniciado el vuelo desde la rampa del Morro de Toix. Ahora, en enero, los aficionados a este deporte se lanzan desde cimas de la Marina Alta como la del Coll de Rates o el Puig de la Llorença. Suele haber buena visibilidad y los vientos son los idóneos para planear.