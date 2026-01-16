Rescatan en Calp a un parapentista accidentado y atrapado en la cala Gasparet
El deportista, de unos 50 años y que puede haber sufrido alguna fractura, quedó "colgado" a unos 20 metros sobre el mar
Un parapentista de unos 50 años de edad ha sufrido esta tarde un accidente en Calp. Ha quedado atrapado a unos 20 metros sobre el mar en la cala Gasparet. Ha podido sufrir alguna fractura (en las piernas o los pies) al caer.
La Policía Local ha recibido el aviso del 112. El rescate se ha activado de inmediato. Ha intervenido la unidad de dron de la Policía Local. Era muy complicado llegar al parapentista atrapado. De ahí que haya acudido el grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos con el helicóptero Alpha 01. Los rescatistas han llegado hasta el herido y lo han subido al helicóptero. Lo han llevado hasta el helipuerto del paseo Príncipe de Asturias. Allí esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que lo ha trasladado al hospital de Dénia.
Condiciones idóneas para planear
El parapentista podría haber iniciado el vuelo desde la rampa del Morro de Toix. Ahora, en enero, los aficionados a este deporte se lanzan desde cimas de la Marina Alta como la del Coll de Rates o el Puig de la Llorença. Suele haber buena visibilidad y los vientos son los idóneos para planear.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia