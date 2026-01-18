Y tras los pinos muertos, estalla la procesionaria: la recurrente plaga debilita las ya muy castigadas masas forestales del Montgó
Decenas de bolsones cuelgan ya de los pinos de la carretera de les Planes, que une Xàbia y Dénia por el parque natural
La plaga del "Tomicus destruens" y la sequía de los últimos años han hecho más daño que una "pedregada". El Montgó ha perdido gran parte de su masa forestal. La vertiente sur, la de Xàbia y Jesús Pobre, está repleta de miles de pinos muertos. Los que han sobrevivido están muy debilitados y ahora sufren la recurrente plaga de la procesionaria. De las ramas ya empiezan a colgar los bolsones blancos. Dentro rebullen las orugas que defolian los pinos. No los matan, pero los dañan y preparan el camino para las nuevas plagas.
La explosión de procesionaria ha empezado. Los pinos que flanquean la carretera de les Planes, la que une por el parque natural del Montgó Xàbia y Dénia, empiezan a estar repletos de bolsones. Hay pinos de los que cuelgan cinco y seis de estas bolsas de orugas. Los árboles pequeños, los que brotaron tras el incendio de septiembre de 2014 (arrasó 444 hectáreas de la Plana, el cabo de Sant Antoni y les Rotes, zonas situadas en el Montgó), son pasto de la procesionaria. Estos lepidópteros eligen los pinos más enclenques.
Que la procesionaria se haya vuelto incontrolable se atribuye al cambio climático. En circunstancias normales, con las masas forestales indemnes, esta plaga estacional no quitaría el sueño (siempre, eso sí, hay que tomar precauciones, ya que la procesionaria es tremendamente urticante). Pero este invierno los pinos que han sobrevivido están muy delilitados.
Estrago en las masas forestales
Es un escenario "perfecto" para que la procesionaria agrave el estrago en las masas forestales. Y esto es una cadena: los pinos están secos y muertos, arden con más facilidad (como fósforos) y se pueden desplomar sobre sendas y caminos. Se dispara el riesgo de incendio.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño