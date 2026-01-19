Los bonos inyectan en el comercio de Calp 477.000 euros

Los bonos comercio no fallan. Los vecinos se tiran de cabeza a por los descuentos (se ahorran la mitad) y el dinero se queda en el comercio local, de proximidad y a pie de calle. El Ayuntamiento de Calp ha hecho balance de la campaña de la pasada Navidad, puesta en marcha para incentivar las compras en el comercio de proximidad y apoyar a la ciudadanía empadronada en el municipio. La iniciativa, dirigida a personas mayores de 18 años, ha permitido movilizar un total de 477.380,66 euros en los establecimientos adheridos.

Esta campaña se ha llevado a cabo a través de la Asociación de Empresarios de Calp (AEMCO) y se han adherido 91 comercios locales de menos de 50 trabajadores. La campaña ha consistido en la emisión de bonos de 20, 50 y 100 euros, de los cuales el ayuntamiento subvencionaba el 50 %, de manera que cada persona empadronada podía adquirir hasta 100 euros en bonos pagando solo la mitad y canjearlos posteriormente en los establecimientos participantes.

Entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre se han vendido 6.252 bonos por un importe de 374.390 euros. De ellos, se han canjeado 6.189 bonos, por un valor total de 370.920 euros. La aportación municipal en forma de subvención directa a los comerciantes ha alcanzado los 185.460 euros lo que supone un grado de ejecución del 92,73 % sobre el máximo previsto de 200.000 euros.

El impacto económico real en el tejido comercial ha sido superior al valor de los bonos, ya que las compras debían ser de un importe igual o superior al del bono. De este modo, además de los 370.920 euros canjeados en bonos, se han realizado compras adicionales por valor de 106.460,66 euros, lo que eleva la inyección total de dinero en los comercios de hasta los 477.380,66 euros y supone un incremento del 28,70 % respecto al importe de los bonos.

La campaña ha contado con una plataforma específica, www.bonocomerciocalp.es, para la gestión de los bonos y la validación de los tiques, y se han realizado diversas acciones de comunicación en coordinación con AEMCO y FACPYME que han ido desde la difusión en redes sociales, la inserción de cuñas de radio, la atención telefónica, la creación de un correo electrónico para la resolución de dudas y problemas así como el uso de la mensajería instantánea para establecimientos y usuarios.

Eficaz herramienta

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Calp consolida la campaña Bono Comercio como una herramienta eficaz para apoyar al comercio local, fidelizar a la clientela y estimular las compras en los negocios de proximidad durante el periodo de fin de año.