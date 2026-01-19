Un senderista cae rodando 30 metros en la ruta del Cavall Verd en Benigembla
Sufrió una brecha en la cabeza y diversas contusiones
Lo rescató el helicóptero del consorcio de València, dado que el de Alicante había acudido a evacuar a un escalador herido de gravedad eh Callosa de Segura
Un senderista sufrió ayer una grave caída en la ruta del Cavall Verd, en el término municipal de Benigembla. Se resbaló cuando caminaba por la senda que va por una cresta. Cayó rodando unos 30 metros. Los golpes le provocaron numerosas contusiones, la más grave en la cabeza. Sufrió una brecha y sangraba.
El acuerdo de colaboración de zonas limítrofes de los bomberos de la Comunitat Valenciana funciona. Dado que el grupo de rescate de montaña del Consorcio de Alicante estaba en ese momento rescatando a un escalador que resultó gravemente herido al accidentarse en Callosa de Segura, se activó el helicóptero del Consorcio de València. Mientras, por tierra, los bomberos del parque de Dénia llegaron hasta el herido.
Los rescatadores de València y los bomberos del parque de Dénia estabilizaron al senderista. Lo llevaron hasta el helicóptero sanitario, que lo trasladó al hospital.
