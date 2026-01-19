Cunde el desánimo en la pesca de la Marina Alta: "Somos sostenibles, cumplimos y defendemos una actividad tradicional, pero nos dan golpes y golpes"

Las barcas de pesca de la Marina Alta, como las de todo el Estado, permanecen hoy amarradas a puerto. Los pescadores están en las cofradías. Quieren conocer rápidamente el desenlace de la reunión que esta tarde mantendrá la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. "Pero, de entrada, no somos optimistas. Nos han engañado muchas veces", han expresado conjuntamente al presidente del Pòsit de Xàbia, Rafael Serra, y el vicepresidente, Amadeu Ros. "Somos sostenibles, cumplimos, es una evidencia que se ha recuperado nuestro caladero y defendemos una actividad tradicional, pero nos dan golpe tras golpe. Llega enero y tenemos una nueva normativa absurda y que parece redactada por burócratas que no saben nada de nuestro oficio", ha expresado Amadeu Ros, quien ha resumido perfectamente el sentir del sector en la Marina Alta. Las otras cofradías de la comarca son las de Dénia y Calp.

"Estamos tristes e indignados. Esta última normativa que quieren imponernos es del todo innecesaria", ha afirmado el vicepresidente del Pòsit. Mientras, Rafael Serra ha subrayado que es absurdo que se obligue a pesar al gramo cada especie de pescado dos horas y media antes de llegar a puerto y a apuntarlo en el diario electrónico de a bordo (DEA). "En ese momento, todavía tenemos las redes en el mar. Es imposible. Además, las básculas dan pesos erróneos con el balanceo de la barca".

Marc Ros, patrón del Cap Prim, ha señalado que hay un vídeo que circula por las redes en el que se pesa a bordo un kilo de azúcar. Y la báscula se vuelve loca y empieza a dar pesos inverosímiles. "Además, si nos equivocamos más de un 10 %, estamos infringiendo la ley y nos pueden sancionar", advierte Amadeu, que insiste en que las flotas de la Marina Alta regresan a puerto antes de las 17 horas y hay tiempo para pesar en tierra las capturas y apuntarlo en el DEA. "Además, nuestras tripulaciones son limitadas. Que un patrón se ponga a pesar las cajas en alta mar significa que abandone la navegación y el puente de mando. No entendemos esta norma. Es absurda. No tiene sentido".

"El caladero se ha recuperado; hemos hecho los deberes"

Los pescadores de Xàbia insisten en el contrasentido de trasladar unas cantidades "irreales" cuando luego, en puerto, ya pueden dar los datos de pescado exactos. Además, insisten en el esfuerzo que han hecho para adaptar las redes e instalar puertas voladoras en las barcas de arrastre para no dañar los fondos marinos. "Que somos sostenibles y lo estamos haciendo bien es evidente. El caladero se ha recuperado. Hay muchísimo pescado. Hemos hecho los deberes. Pero nos siguen apretando más y más", insiste Amadeu Ros.

El presidente del Pòsit recuerda que el paro es indefinido y que la flota pesquera seguirá amarrada en los puertos si esta tarde los pescadores no logran que el ministerio se ponga de su parte y haga fuerza ante Europa para evitar normas "absurdas".