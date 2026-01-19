Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inicio inminente de las obras de las 82 viviendas sociales de Xàbia: la empresa coloca los carteles

Comienza la cuenta atrás para las primeras promociones en más de dos décadas de vivienda pública: estarán acabadas en tres años

El cartel del edificio de 56 viviendas de protección pública

El cartel del edificio de 56 viviendas de protección pública / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Es el primer movimiento en el terreno. Hasta ahora todo había sido trámites. La empresa Fama Rehabilitaciones, la adjudicataria de las anheladas promociones de vivienda pública en Xàbia, un municipio donde hay que ser millonario para comprarte una casa, acaba de colocar los dos carteles que anuncian la construcción de las dos urbanizaciones (tienen más tipología de urbanización que de finca). Suman 82 viviendas. El cartel de la promoción de 56 pisos en la calle Poeeta José Albi está junto a la feria de atracciones de Sant Antoni. Las viviendas sociales son más que una atracción. Son una necesidad urgentísima. Las familias y los jóvenes de Xàbia "emigran" a pueblos del interior e incluso a la Safor para encontrar una vivienda de alquiler o de compra a un precio medianamente razonable (todo está disparado).

El cartel de la promoción de la calle Garcilaso de la Vega

El cartel de la promoción de la calle Garcilaso de la Vega / A. P. F.

Los dos carteles incluyen en grande el rótulo de "Vive Comunitat Valenciana", el plan de construcción de vivienda de protección pública que busca facilitar el acceso a los pisos y que en Xàbia ha generado polémica (el ayuntamiento cedió el suelo, la promotora podrá vender las viviendas y al consistorio solo le tocarán 16 minipisos de entre 30 y 44 metros cuadrados). La promoción de la calle Poeta José Albi es de 56 viviendas. Se detalla que el presupuesto de construirlas sube a 2,4 millones. La urbanización contará con 44 pisos de dos dormitorios, 12 de un dormitorio, 68 plazas de aparcamiento, 56 trasteros y piscina comunitaria. El plazo de ejecución es de tres años. Comienza la cuenta atrás para que Xàbia tenga viviendas que se venderán a precios supuestamente asequibles.

Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: estudios, pisos de una y dos habitaciones y piscina comunitaria

Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: estudios, pisos de una y dos habitaciones y piscina comunitaria

Ver galería

Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: una y dos habitaciones y piscina comunitaria / Levante-EMV

Eso sí, en ese nuevo barrio que está naciendo allí donde se levantarán las viviendas sociales los precios son altísimos. El piso más barato en las fincas que ahora están en obras se sitúa en 343.000 euros. Las dos promociones de vivienda pública también deben corregir esa escalada y empezar a equilibrar un mercado inmobiliario atrapado en una espiral inflacionista sin fin.

Mientras, la otra promoción de vivienda social, la de la calle Garcilaso de la Vega, junto al río Gorgos, consta de 26 pisos. El coste de las obras asciende a 1,1 millones. Aquí se construirán 20 viviendas de dos dormitorios, cuatro de un dormitorio, dos estudios (los de 30 metros cuadrados), 30 plazas de aparcamiento, 26 trasteros y una piscina comunitaria.

Asignatura pendiente

Una de las asignaturas pendientes de Xàbia es la vivienda de protección pública. Ahora falta saber los precios a los que se venderán. Se ha abierto una bolsa para que los aspirantes a comprarlas (uno de los requisitos es no tener otra vivienda en propiedad) puedan apuntarse. Los precios estarán limitados. La promotora no puede irse por las ramas (o por las nubes).

TEMAS

