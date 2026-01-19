Pego examina el impacto de un dañino hongo en los plataneros del paseo Cervantes

Pego sigue dando pasos en su proyecto de mejora y aumento de los espacios verdes en el municipio que inició hace ya tres años. En esta ocasión se ha realizado un estudio a una de las zonas más emblemáticas de la localidad, el Paseo Cervantes, donde se erigen majestuosamente más de una veintena de Platanus acerifolia (conocidos comúnmente como Plátanos de sombra) en los que recientemente se han detectado algunas ramas secas. El trabajo consistía en analizar su estado estructural y definir qué intervenciones eran necesarias.

Dicho análisis reflejó la presencia de un hongo, Phellinus igniarius, un organismo que afecta principalmente al tronco y las ramas principales de este tipo de árboles. El hongo provoca una degradación progresiva del madera interior, debilitando el árbol desde dentro sin que, en muchos casos, presente síntomas externos evidentes durante años. Esta característica hace que el riesgo de rotura de ramas o de una parte del tronco pueda aumentar de forma inesperada, especialmente en situaciones en situaciones de fuerte viento o lluvias intensas.

La retirada de ramas secas / Levante-EMV

Según explica Ángel Sastre, especialista en plantación y cuidado de árboles, al frente de este ambicioso proyecto verde, “uno de los indicadores más claros de la presencia de este hongo es la aparición de cuerpos leñosos oscuros adheridos al tronco, señal que la infección se encuentra en estado avanzado. Aunque la detección de este hongo no implica la automática tala del árbol”.

Diagnóstico del árbol

Para evaluar con más exactitud, remarca Sastre, el estudio ha combinado una inspección visual detallada conocida como VTA (evaluación visual del arbolado) con pruebas instrumentales con un resistógrafo, aparato que permite analizar el estado interno de la madera mediante microperforaciones, aportando datos objetivos sobre la resistencia real del tronco y las ramas.

Con este estudio, indica Sastre, se ha podido determinar el grado de deterioro interno de cada uno de los árboles del paseo. “Con ello se deciden las medidas más adecuadas en cada caso: podas de seguridad, reducciones de copa, seguimiento periódico o, solo en situaciones graves, la retirada del ejemplar”. De hecho, durante los últimos días se están realizando trabajos personalizados en cada uno de los árboles, bajo la dirección de Sastre.

"Este tipo de estudios permiten actuar con más precisión y responsabilidad, evitan talas innecesarias y preservan árboles de gran valor ambiental y paisajístico como son los que engalanan el paseo Cervantes desde hace tantos años”, apunta el concejal de Servicios y Calidad Urbana, Ricardo Sendra. El edil remarca “la importancia del proyecto de mejora y recuperación de espacios verdes que arrancó en 2023, con el que se han plantado ya más de 200 nuevos ejemplares y ayudado a mejorar a el crecimiento de otros tantos. Con todo ello sale beneficiado el municipio, aumentado, por ejemplo, zonas de sombra en lugares que se necesitaban, entre otros”. Por último, el edil ha pedido “disculpas y paciencia”, a los vecinos y vecinas “por las molestias que puedan ocasionar dichos trabajos”.