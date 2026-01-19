Productos del terreno o de "KmX": la agricultura, la pesca y la artesanía de Xàbia tienen acento propio

Lo mejor siempre está a mano. Los productos del terreno son las "crème de la crème". Insuperables. Xàbia tiene productos con acento propio. No son de Km 0, que es la expresión que se utiliza para referirse a la proximidad, sino "KmX". Esto significa "Km Xàbia". Agricultura, pesca y artesanía de pueblo.

El ayuntamiento ha presentado la campaña de promoción del consumo local “Consumeix Xàbia, KmX”, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la compra de productos de proximidad, poniendo en valor la agricultura y la pesca tradicionales como pilares de la identidad, la sostenibilidad y la resiliencia económica del municipio.

La campaña nace en un contexto de incertidumbre económica internacional, marcado por el incremento de aranceles y las dificultades de importación, y plantea el consumo local como una respuesta inteligente y sostenible que refuerza la economía del territorio y protege sus raíces.

El logotipo de "Consumeix Xàbia. KmX" / Levante-EMV

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha destacado que “apostar por el producto local es apostar por nuestra gente, por nuestro paisaje y por nuestro futuro. Consumir en Xàbia no es solo una decisión económica, es un acto de responsabilidad con el territorio y con quienes lo cuidan cada día”.

Vivir dignamente del trabajo

Bajo el lema “Arrels que alimenten. Consumeix Xàbia”, la campaña pone el foco en los agricultores y pescadores del municipio, visibilizando el conocimiento tradicional y el esfuerzo que hay detrás de cada producto. En palabras de la alcaldesa, “agricultores y pescadores afrontan problemáticas distintas, pero comparten una misma reivindicación: poder vivir dignamente de su trabajo”.

El proyecto se estructura en varios ejes estratégicos, entre ellos el refuerzo de la identidad local, la promoción de la sostenibilidad y la economía circular a través del concepto KmX, y la defensa del consumo de proximidad como herramienta frente a los retos globales. “Defender el campo y la pesca es defender empleo, territorio y equilibrio social”, ha subrayado Cardona.

Entre las acciones previstas se incluye una campaña visual y digital con un vídeo promocional, difusión en redes sociales y medios locales, la colocación de identificativos en los comercios que venden producto local y el reparto de bolsas de compra con la imagen de la campaña. Además, el Ayuntamiento impulsará actividades educativas en colaboración con centros escolares, con visitas a huertos y a la lonja para concienciar sobre el valor del producto de proximidad.

La alcaldesa ha insistido en que “las políticas de sostenibilidad deben proteger el medio ambiente, pero también a quienes lo cuidan cada día con su trabajo”, remarcando que sin agricultores ni pescadores “perdemos producto local, economía de proximidad y futuro como municipio”.

La campaña se iniciará con acciones promocionales en redes sociales del 26 de enero al 31 de marzo y tendrá diferentes acciones de "street marketing". Bueno, lo de "street marketing" podría sustituirse por "mercat de carrer". El lenguaje también debe imbuirse del "KmX".