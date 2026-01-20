Borrasca Harry: y de remate, un precioso arcoíris en la playa de Xàbia

Y de remate, un precioso arcoíris. El cielo de Xàbia es de una teatralidad dramática y sorprendente. Los curiosos que estaban fotografiando esta tarde el violento temporal en la playa del Arenal han visto cómo el horizonte de repente se coloreaba. Ha surgido un arcoíris. Incompleto, sí, pero soberbio y luminoso. Ha sido una pincelada de vivísimos colores que contrastaba con las tonalidades grises y sombrías del día. El arcoíris ha puesto el contrapunto de luz a la tempestad.

Quienes paseaban por el Arenal no se han podido resistir y han fotografiado el arcoíris con sus móviles / A. P. F.

Los curiosos se han lanzado de cabeza al prodigio. La tempestad es pintoresca y tremendamente fotogénica, pero la cosa gana mucho si le añades los colores puros y refulgentes de un arcoíris. La plomiza borrasca Harry ha dejado también un destello. Así es la Marina Alta: el día más desabrido y la tempestad más ceñuda cambian de golpe y surge un brochazo de luz.