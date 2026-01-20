Calp se echa flores: acogerá la gala autonómica de "Viles en Flor"

No será en mayo, el mes "florido y hermoso", sino en noviembre, tiempo de floraciones de otoño. Calp acogerá el 6 de noviembre la novena gala de entrega de los galardones "Flors d’Honor” del programa “Viles en Flor”, impulsado por la Fundación Asfplant (Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunitat Valenciana). El acto reunirá en la localidad a representantes municipales, autoridades y profesionales del sector para reconocer los mejores proyectos de gestión de zonas verdes y mejora del paisaje urbano de la Comunitat Valenciana. Hasta el momento, 55 municipios de la Comunitat Valenciana han confirmado su participación en esta nueva edición del programa.

“Viles en Flor” tiene como objetivo poner en valor el trabajo que realizan los municipios en la creación, conservación y gestión sostenible de sus espacios verdes, así como en la educación ambiental y la concienciación ciudadana sobre el cuidado del entorno. El programa también busca reforzar la imagen de los municipios participantes como destinos atractivos y comprometidos con la calidad de vida y la sostenibilidad.

El concejal de Medio Ambiente de Calp, Pere Moll, a la derecha, recoge uno de los premios / Levante-EMV

Calp participa en “Viles en Flor” por sexto año consecutivo y en la última edición revalidó las tres “Flors d’Honor”, consolidándose como uno de los referentes valencianos en materia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. El municipio ha desarrollado en los últimos años distintas actuaciones de mejora del arbolado urbano, ajardinamiento y protección de espacios naturales, entre los que destacan el parque natural del Penyal d'Ifac y les Salines, zona húmeda protegida y enclave de gran valor para la biodiversidad.

El director gerente de la Fundación, José Forcadell, ha señalado que "el proyecto Viles en Flor demuestra que el verde urbano es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida, reforzar la identidad local y fomentar un desarrollo más equilibrado. Animamos a los municipios valencianos a sumarse a esta iniciativa, que pone en valor el esfuerzo colectivo por construir espacios más sostenibles, saludables y atractivos para residentes y visitantes".

Avanzar hacia una ciudad más verde

Por su parte, la alcaldesa de Calpe, Ana Sala, ha destacado que la participación en este programa “supone un reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde hace años en favor del medio ambiente y la sostenibilidad. Formar parte de Viles en Flor nos permite compartir experiencias con otros municipios, aprender nuevas formas de gestionar el espacio público y seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más verde, amable y comprometida con su entorno natural”.